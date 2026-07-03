Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 3 de julio.

Por Analía Martín 3 de julio de 2026 - 07:05
Durante este viernes 3 de julio de 2026,
el opera temprano con tránsito en la Ciudad de Mendoza importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.
Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza : calles cortadas por tareas de Aysam. Esta zona estará condicionada hasta diciembre. San Martín e Hipólito Yrigoyen Brasil entre San Juan y San Martín: cortado por trabajos de repavimentación. Estacionamiento medido
Se habilita en el tramo de
San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.
Desde el 1 de julio se puede estacionar en
Lavalle entre San Martín y Salta: de 14 a 20 h y los sábados de 8 a 13 h.
Reducciones de calzada y tránsito restringido
Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:
Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día. Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento. Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana. Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril. Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado. San Lorenzo entre Perú y Montevideo: desde las 8.30 h por tareas de repavimentación. Fragata Moyano entre 9 de Julio y San Martín: por tareas de repavimentación. Patricias Mendocinas y Colón: solo un carril habilitado por tareas de repavimentación. Juan B. Justo y Paso de los Andes hay restricción de tránsito por tareas de Aysam. San Lorenzo pasando Rodríguez: importante corte. Así funcionan los semáforos hoy 3 de julio
Las Heras y Perú: se permitirá girar a la izquierda por Las Heras para ir a Perú. Habrá un semáforo de cuatro tiempos. Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual. El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.
Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre
transporte público en Mendoza .