3 de julio de 2026
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Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 3 de julio

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 3 de julio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 3 de julio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 3 de julio.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

Durante este viernes 3 de julio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

  • San Martín e Hipólito Yrigoyen: calles cortadas por tareas de Aysam. Esta zona estará condicionada hasta diciembre.
  • Brasil entre San Juan y San Martín: cortado por trabajos de repavimentación.

Estacionamiento medido

Se habilita en el tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.

Desde el 1 de julio se puede estacionar en Lavalle entre San Martín y Salta: de 14 a 20 h y los sábados de 8 a 13 h.

Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.
  • Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado.
  • San Lorenzo entre Perú y Montevideo: desde las 8.30 h por tareas de repavimentación.
  • Fragata Moyano entre 9 de Julio y San Martín: por tareas de repavimentación.
  • Patricias Mendocinas y Colón: solo un carril habilitado por tareas de repavimentación.
  • Juan B. Justo y Paso de los Andes hay restricción de tránsito por tareas de Aysam.
  • San Lorenzo pasando Rodríguez: importante corte.

Así funcionan los semáforos hoy 3 de julio

Las Heras y Perú: se permitirá girar a la izquierda por Las Heras para ir a Perú. Habrá un semáforo de cuatro tiempos.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

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