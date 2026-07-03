Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 3 de julio.

Durante este viernes 3 de julio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos . Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Se habilita en el tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.

Desde el 1 de julio se puede estacionar en Lavalle entre San Martín y Salta : de 14 a 20 h y los sábados de 8 a 13 h.

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer : los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.

: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día. Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides : se habilita un solo carril por reparación de pavimento.

: se habilita un solo carril por reparación de pavimento. Chile entre Los Toneles y Pellegrini : no se podrá estacionar durante la mañana.

: no se podrá estacionar durante la mañana. Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.

reparación de pavimento con un solo carril. Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre : un solo carril habilitado.

: un solo carril habilitado. San Lorenzo entre Perú y Montevideo : desde las 8.30 h por tareas de repavimentación.

: desde las 8.30 h por tareas de repavimentación. Fragata Moyano entre 9 de Julio y San Martín : por tareas de repavimentación.

: por tareas de repavimentación. Patricias Mendocinas y Colón: solo un carril habilitado por tareas de repavimentación.

solo un carril habilitado por tareas de repavimentación. Juan B. Justo y Paso de los Andes hay restricción de tránsito por tareas de Aysam.

hay restricción de tránsito por tareas de Aysam. San Lorenzo pasando Rodríguez: importante corte.

Así funcionan los semáforos hoy 3 de julio

Las Heras y Perú: se permitirá girar a la izquierda por Las Heras para ir a Perú. Habrá un semáforo de cuatro tiempos.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.

hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual. El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.