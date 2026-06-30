30 de junio de 2026
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Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 30 de junio

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 30 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 30 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 30 de junio.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

Durante este martes 30 de junio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

  • San Martín e Hipólito Yrigoyen: calles cortadas por tareas de Aysam. Esta zona estará condicionada hasta diciembre.
  • Brasil entre San Juan y San Martín: cortado por trabajos de repavimentación.

Estacionamiento medido

Se habilita en el tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.

Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.
  • Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado.
  • San Lorenzo entre Perú y Montevideo: desde las 8.30 hs por tareas de repavimentación.
  • Fragata Moyano entre 9 de Julio y San Martín: por tareas de repavimentación.
  • Patricias Mendocinas y Colón: solo un carril habilitado por tareas de repavimentación.
  • Luzuriaga entre Olascoaga y Palero: desde las 8.30 hay corte por trabajos de poda.
  • Juan B. Justo y Paso de los Andes hay restricción de tránsito por tareas de Aysam.

Así funcionan los semáforos hoy 30 de junio

Las Heras y Perú: se permitirá girar a la izquierda por Las Heras para ir a Perú. Habrá un semáforo de cuatro tiempos.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

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