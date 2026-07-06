7 de julio de 2026
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Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó a Leandro Paredes como titular y hará tres cambios ante Egipto

El entrenador explicó por qué considera a Paredes una pieza clave en el funcionamiento de la Selección argentina y además anunció otros dos cambios en la formación inicial.

Lionel Scaloni confirmó a Leandro Paredes como titular y hará tres cambios ante Egipto

Lionel Scaloni confirmó a Leandro Paredes como titular y hará tres cambios ante Egipto

Por Sitio Andino Deportes

A un día del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Copa Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes volverá a ser titular en el mediocampo de la Selección argentina y fundamentó la decisión con un contundente análisis futbolístico. El entrenador resaltó el papel clave que cumple el volante en la estructura del equipo y aseguró que su regreso le aporta una dinámica diferente al juego de la Selección. Además, habrá otros dos cambios más para el partido por los octavos de final.

"Creo que el nivel de Argentina es aceptable. Hemos ganado los cuatro partidos y estoy satisfecho. Por supuesto que hay cosas para corregir" - Lionel Scaloni.

"Paredes es un jugador fundamental. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Con Alexis (Mac Allister) el equipo juega bien y lo ha hecho magníficamente para no ser su posición. Pero el 5 en la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Si no hubiera venido lesionado al Mundial, habría sido titular. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien. Encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical", explicó Scaloni.

Las declaraciones del entrenador dejan en claro que Paredes recuperó plenamente su lugar tras superar la lesión con la que llegó al Mundial y que había obligado al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo en los primeros partidos del torneo.

"Es un Mundial complicado para todos. Los rivales juegan, es muy difícil" - Lionel Scaloni.

Con Paredes como eje del mediocampo, Argentina buscará imponer su estilo de posesión y salida limpia desde el fondo en el cruce ante Egipto, un partido decisivo que otorgará un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo para enfrentar a Egipto

Paredes volverá a ser titular y reemplazará a Thiago Almada, quien está a un paso de convertirse en jugador de River. La idea es que el jugador de Boca Juniors por momentos sea una especie de líbero, siendo la salida del fondo del equipo argentino, en el enfrentamiento que comenzará a las 13, hora Argentina.

Pero no será el único cambio, porque en defensa recuperará la titularidad Nicolás Tagliafico, quien reemplazará a Facundo Medina, algo que no sucedió antes porque el exlateral de Independiente y Banfield se estaba recuperando de una lesión. Y arriba será titular Julián Álvarez, relegando del conjunto titular al delantero del Inter, Lautaro Martínez.

"Cuando las cosas no te salen, no hay una sola manera de ir a ganar. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu que llevamos con nosotros. Todo eso, el equipo lo tiene" - Lionel Scaloni.

Entonces, el seleccionado argentino mañana formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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