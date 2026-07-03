3 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina derrotó a Cabo Verde y se metió en los 8avos de final tras un partido chivo

Argentina dejó atrás una prueba más que complicada en el Mundial 2026.

Argentina dejó atrás una prueba más que complicada en el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina se presentó en una nueva fase del duro Mundial 2026. Seguilo minuto a minuto con Sitio Andino.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

La Selección argentina buscó este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni partía como favorito, aunque tuvo enfrente a una de las grandes sorpresas del torneo. En un cotejo más que duro, la Scaloneta venció 3-2 y se metió en la siguiente ronda del certamen.

Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026: revivió el minuto a minuto

Argentina sufrió hasta el final y venció 3-2 a Cabo Verde

La Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido dramático por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos de final tras un alargue cargado de tensión.

Los goles de Argentina fueron de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero. Para Cabo Verde marcaron Duarte y Sidny Lopes Cabral, en un encuentro que tuvo de todo y que volvió a tener a Emiliano "Dibu" Martínez como protagonista en el cierre.

Argentina aguanta con sufrimiento en el cierre del alargue

A dos minutos del final del tiempo suplementario, la Selección Argentina resiste como puede el 3-2 ante Cabo Verde. Emiliano "Dibu" Martínez salió a cortar un centro, pero no logró despejar con firmeza y la pelota terminó en tiro de esquina para el conjunto africano.

Los últimos instantes son de máxima tensión en Miami. Cabo Verde empuja con todo en busca del 3-3, mientras Argentina defiende la ventaja con uñas y dientes, cada vez más cerca de asegurar el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Apareció Dibu Martínez y salvó a Argentina del 3-3

A los 10 minutos del segundo tiempo suplementario, Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una tapada enorme a Cabral para sostener el 3-2 de la Selección Argentina ante Cabo Verde. El arquero respondió en un momento límite y evitó lo que pudo ser un nuevo empate en Miami.

Argentina sufre en el cierre del alargue, pero se mantiene arriba gracias a otra intervención clave del Dibu. El equipo de Lionel Scaloni resiste con lo que le queda y está a minutos de meterse en los octavos de final del Mundial 2026.

¡Gol de Argentina! Cuti Romero marcó el 3-2 tras un córner de Lionel Messi

A los 110 minutos del alargue, la Selección Argentina volvió a ponerse en ventaja gracias a una pelota parada. Lionel Messi ejecutó un preciso córner desde la izquierda, Cristian "Cuti" Romero ganó de cabeza y la pelota, tras desviarse en un defensor de Cabo Verde, terminó dentro del arco de Vozinha para el 3-2.

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, apareció la sociedad entre Messi y Romero para desatar el delirio argentino en Miami. A falta de pocos minutos para el final del tiempo suplementario, la Selección Argentina quedó muy cerca de sellar la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Comenzó el segundo tiempo suplementario entre Argentina y Cabo Verde

Ya se juega el segundo tiempo suplementario del apasionante duelo entre Argentina y Cabo Verde, que igualan 2-2 tras un alargue repleto de emociones. La Selección Argentina buscará volver a ponerse en ventaja para evitar la definición desde los doce pasos.

Con apenas 15 minutos por delante para definir la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, ambos equipos saben que cualquier error puede resultar decisivo en un partido que mantiene la tensión al máximo.

Final del primer tiempo suplementario: Argentina y Cabo Verde igualan 2-2

Se terminó el primer tiempo suplementario y Argentina empata 2-2 con Cabo Verde en un partido cambiante y lleno de emociones por los 16avos de final del Mundial 2026. La Selección había recuperado la ventaja con un golazo de Lisandro Martínez, pero sobre el cierre apareció Sidny Lopes Cabral con un remate espectacular para volver a igualar el marcador.

Los últimos 15 minutos definirán quién se queda con el boleto a los octavos de final. Si persiste el empate al finalizar el alargue, Argentina y Cabo Verde deberán definir la clasificación mediante la tanda de penales.

Golazo de Sidny Lopes Cabral y Cabo Verde empató 2-2 en el alargue

Cuando se terminaba el primer tiempo suplementario, Cabo Verde volvió a golpear y puso el 2-2 ante la Selección Argentina. Sidny Lopes Cabral, futbolista del Benfica, enganchó sobre el vértice del área y sacó un tremendo derechazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Emiliano "Dibu" Martínez, sin darle ninguna posibilidad de reacción.

El gol volvió a llenar de incertidumbre el encuentro, que pasó a estar igualado 2-2 en un cierre vibrante del primer tiempo suplementario. Argentina, que había recuperado la ventaja con el bombazo de Lisandro Martínez, deberá volver a buscar el triunfo para evitar que la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 se defina por penales.

La bronca de Rodrigo De Paul al dejar la cancha en Argentina

Rodrigo De Paul salió reemplazado en el segundo tiempo y no ocultó su fastidio al dejar el campo de juego. Al mediocampista de la Selección Argentina se lo vio muy enojado tras el cambio, en pleno momento de tensión ante Cabo Verde.

La reacción del volante reflejó la intensidad con la que se vive el partido, ya que Argentina pelea cada pelota en busca de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. De Paul dejó la cancha con bronca, mientras Leandro Paredes ingresó para jugar el tramo decisivo.

Argentina aguanta la ventaja y resiste el asedio de Cabo Verde

A los 8 minutos del primer tiempo suplementario, la Selección Argentina sufre ante los avances de Cabo Verde, que salió decidido a buscar el empate tras el golazo de Lisandro Martínez. El conjunto africano adelanta sus líneas y obliga a la defensa albiceleste a redoblar esfuerzos.

El equipo de Lionel Scaloni atraviesa sus minutos más complicados del alargue, pero logra sostener el 2-1 gracias al sacrificio colectivo y a una sólida tarea defensiva. Cada recuperación vale oro en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

¡Golazo de Lisandro Martínez y Argentina vuelve a ponerse en ventaja!

A los 5 minutos del primer tiempo suplementario, Lisandro Martínez sacó un verdadero bombazo desde afuera del área que dejó sin chances al arquero de Cabo Verde y desató el festejo de la Selección Argentina.

El defensor sorprendió con un potente remate de media distancia para marcar el 2-1, en un momento clave del alargue. Con este golazo, Argentina vuelve a estar en ventaja y queda más cerca de sellar la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Comenzó el alargue entre Argentina y Cabo Verde

Ya se juega el tiempo suplementario en el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde, luego del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. El equipo de Lionel Scaloni dispone de 30 minutos más para buscar el gol que le dé la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Con el desgaste físico como protagonista y la tensión en su punto máximo, Argentina intentará imponer su jerarquía para evitar la definición por penales, mientras Cabo Verde apuesta a sostener el empate y dar el gran golpe del torneo.

Argentina y Cabo Verde van al alargue tras un empate cargado de tensión

La Selección Argentina igualó 1-1 ante Cabo Verde en el tiempo reglamentario y el cruce de 16avos del Mundial 2026 tendrá alargue. El equipo de Lionel Scaloni no pudo quebrar la resistencia africana en los 90 minutos y deberá buscar la clasificación en el tiempo suplementario.

Después del gol de Lionel Messi y el empate de Duarte, Argentina tuvo chances para ganarlo, pero se encontró con una defensa firme y una salvada clave de Pico Lopes. Ahora, el campeón del mundo tendrá 30 minutos más para evitar los penales y meterse en los octavos de final.

Nuevo cambio en Argentina: ingresó Nicolás Tagliafico por Facundo Medina

A los 44 minutos del segundo tiempo, Lionel Scaloni agotó una nueva variante en la Selección Argentina. Nicolás Tagliafico reemplazó a Facundo Medina para reforzar el sector izquierdo en los instantes finales del encuentro.

Con el 1-1 frente a Cabo Verde, la Selección Argentina busca encontrar el gol de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, mientras el reloj juega un papel cada vez más importante.

Cambio en Argentina: Leandro Paredes reemplaza a Rodrigo De Paul

A los 39 minutos del segundo tiempo, Lionel Scaloni realizó una nueva variante en la Selección Argentina. Leandro Paredes ingresó en lugar de Rodrigo De Paul, buscando renovar energías en la mitad de la cancha para afrontar el tramo final del encuentro.

Con el partido empatado 1-1 ante Cabo Verde, el mediocampista de la Roma se suma para aportar equilibrio, recuperación y claridad en la distribución, mientras la Selección Argentina busca el gol que le permita avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Pico Lopes salvó a Cabo Verde y evitó el gol de Enzo Fernández

Argentina tuvo una chance clarísima a los 33´ para volver a ponerse en ventaja ante Cabo Verde, pero Pico Lopes apareció en el área chica y despejó la pelota justo antes de que Enzo Fernández la empujara a la red.

La Selección Argentina reaccionó rápido tras el empate y volvió a llevar peligro, aunque la defensa caboverdiana respondió con una salvada clave para sostener el 1-1 en los 16avos del Mundial 2026.

Messi casi clava un golazo de tiro libre

A los 28 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi tuvo una chance clarísima para la Selección argentina con un tiro libre cerca del área.

El capitán sacó un remate preciso al ángulo, pero Vozinha voló y la sacó de manera espectacular para sostener el 1-1 de Cabo Verde en Miami.

Scaloni mueve el banco tras el empate de Cabo Verde

Lionel Scaloni metió mano en la Selección argentina después del 1-1 ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Ingresaron Julián Álvarez por Lautaro Martínez y Nicolás González por Thiago Almada, en busca de más frescura, presión y profundidad para recuperar la ventaja en Miami.

¡Gol de Cabo Verde! Duarte empató el partido en Miami

A los 14 minutos del segundo tiempo, Duarte marcó el 1-1 de Cabo Verde ante la Selección argentina en el Hard Rock Stadium, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El conjunto africano aprovechó una de sus llegadas más claras y volvió a poner el encuentro en tablas. La Scaloneta, que había abierto el marcador con Lionel Messi, ahora deberá reaccionar para recuperar la ventaja y evitar que la clasificación a los octavos se complique.

Cabo Verde salió con otra actitud, pero Argentina mantiene el control

Se juegan 10 minutos del segundo tiempo y Argentina sigue venciendo 1-0 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.

El conjunto africano adelantó sus líneas e intenta reaccionar tras el descanso, aunque la Scaloneta controla el desarrollo del partido, maneja la pelota con paciencia y busca los espacios para ampliar la ventaja.

¡Comenzó el segundo tiempo! Argentina busca sellar la clasificación

Ya se juega el complemento en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la Selección argentina derrota 1-0 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 gracias al gol de Lionel Messi.

La Scaloneta intentará ampliar la ventaja para evitar sobresaltos y asegurar el pase a los octavos de final, instancia en la que Egipto ya espera al ganador de este encuentro.

Final del primer tiempo: Messi destrabó un partido muy complicado para Argentina

Terminó el primer tiempo en el Hard Rock Stadium y la Selección argentina vence 1-0 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La Scaloneta tuvo que trabajar mucho ante un rival ordenado y muy replegado, pero Lionel Messi volvió a aparecer en el momento justo para romper el cero.

El capitán marcó a los 29 minutos tras una asistencia de Lisandro Martínez y le dio tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni, que dominó la posesión, aunque le costó encontrar espacios. Argentina se fue al descanso con ventaja y quedó a 45 minutos de sellar el pase a los octavos de final, donde ya espera Egipto.

Enzo Fernández tuvo el segundo, pero respondió Vozinha

A los 45 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández tuvo una chance clara para ampliar la ventaja de la Selección argentina ante Cabo Verde.

El mediocampista sacó un remate peligroso, pero Vozinha, el arquero caboverdiano, respondió muy bien y evitó el 2-0. Argentina sigue ganando 1-0 en Miami gracias al gol de Lionel Messi.

Argentina controla el partido tras el gol de Messi

A los 43 minutos del primer tiempo, la Selección argentina le gana 1-0 a Cabo Verde y maneja el trámite con la tranquilidad que le dio el gol de Lionel Messi.

El equipo de Lionel Scaloni administra la pelota, baja el ritmo cuando lo necesita y obliga a Cabo Verde a salir de su postura inicial. La Scaloneta no se desespera, juega con paciencia y busca espacios para ampliar la ventaja antes del descanso.

¡GOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi abrió el marcador en Miami

A los 29 minutos del primer tiempo, Lionel Messi puso el 1-0 para la Selección argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La jugada nació en los pies de Lisandro Martínez, que asistió al capitán, y Messi definió con un remate preciso al palo izquierdo de Vozinha para desatar el festejo de la Scaloneta y de los miles de hinchas argentinos que copan el Hard Rock Stadium. El campeón del mundo ya saca ventaja y, por ahora, está clasificando a los octavos de final.

Messi volvió a probar y Argentina sigue cerca del primero

A los 17 minutos, Lionel Messi tuvo un nuevo intento para la Selección argentina frente a Cabo Verde. Esta vez, el 10 probó con su zurda en un tiro libre, pero la pelota terminó en las manos del arquero Vozinha.

Argentina sigue manejando la pelota y empuja contra un rival que se mantiene replegado. La Scaloneta todavía no pudo romper el cero, pero Messi ya empezó a tomar protagonismo en los metros finales.

Messi estuvo muy cerca del primero para la Argentina

A los 16 minutos del primer tiempo, Lionel Messi tuvo la ocasión más clara del partido. El capitán de la Selección argentina sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Vozinha.

La Scaloneta empieza a encontrar espacios y el campeón del mundo merodea cada vez con más peligro el área de Cabo Verde, que por ahora resiste y mantiene el 0-0 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cabo Verde resiste y complica a la Selección argentina en Miami

Se juegan 13 minutos en el Hard Rock Stadium y Argentina empata 0-0 con Cabo Verde, que se mantiene muy replegado y le cierra todos los caminos al campeón del mundo.

Fiel a su estilo, el conjunto africano cede la posesión y apuesta por un bloque defensivo compacto, obligando a la Scaloneta a mover la pelota de un lado a otro. Argentina llega con facilidad al último tercio del campo, pero todavía le falta precisión en los metros finales para romper el cero.

Primeros minutos de mucha lucha entre Argentina y Cabo Verde

Se juegan 7 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami y Argentina empata 0-0 con Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzó muy disputado, con mucha intensidad y pocas situaciones de peligro.

La Scaloneta intenta asumir el protagonismo con la pelota, mientras que Cabo Verde mantiene el orden defensivo y pelea cada pelota como una final. Por ahora, el marcador sigue cerrado en Miami.

¡Arrancó el partido en Miami! Argentina y Cabo Verde ya juegan por el Mundial 2026

La Selección argentina ya disputa su partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el primer minuto de juego, el marcador está 0-0 y la Scaloneta empieza a buscar el camino para meterse en octavos de final, donde ya espera Egipto.

Con mucha emoción, Argentina cantó el himno en Miami

La Selección argentina vivió un momento cargado de emoción antes del partido frente a Cabo Verde, cuando los jugadores cantaron el Himno Nacional Argentino en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con Lionel Messi al frente del equipo y miles de hinchas acompañando desde las tribunas, la Albiceleste volvió a sentir el aliento de su gente en una noche decisiva del Mundial 2026. Ahora sí, todo listo para el inicio del partido.

Argentina salió a la cancha para enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina ya pisó el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami para disputar el partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con Lionel Messi como capitán, la Scaloneta va por un nuevo paso en la defensa del título y buscará meterse entre los 16 mejores del torneo. Del otro lado espera Egipto, que eliminó a Australia por penales.

Crece la preocupación: el partido entre Argentina y Cabo Verde podría retrasarse

La amenaza de tormentas eléctricas sobre Miami sigue latente y crece la posibilidad de que el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde se retrase por los protocolos de seguridad de la FIFA. Por el momento, el inicio continúa programado para las 19, pero la situación es seguida minuto a minuto.

Si se detecta actividad eléctrica cerca del Hard Rock Stadium, el encuentro no podrá comenzar hasta que las condiciones sean seguras. La organización monitorea el clima de forma permanente, mientras miles de hinchas ya ocupan las tribunas a la espera del inicio del duelo mundialista.

Encabezados por Messi, los jugadores de Argentina salieron a calentar

La Selección argentina salió al campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami para realizar los movimientos precompetitivos antes del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con Lionel Messi a la cabeza, los futbolistas de la Scaloneta recibieron una ovación de los hinchas argentinos, que volvieron a copar las tribunas y preparan otra noche con clima de local.

¡Argentina confirmó el equipo y ya está lista para un nuevo desafío mundialista!

La Selección argentina ya tiene formación confirmada para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Con Lionel Messi como capitán, Lionel Scaloni apuesta por su mejor equipo para buscar el pase a los octavos.

"Hoy juega Argentina y el corazón lo sabe". Con miles de hinchas copando el Hard Rock Stadium de Miami, la Scaloneta buscará seguir defendiendo el título y dar otro paso hacia el sueño del bicampeonato del mundo.

La cábala de los caramelos sigue intacta en la Scaloneta

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul volvieron a cumplir con una de las cábalas más conocidas de la Selección argentina: salir a comer caramelos en la previa del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

El ritual ya es una tradición dentro del plantel y acompaña al equipo desde hace tiempo. Como en Qatar 2022, los dos mediocampistas repitieron la costumbre con la ilusión de que la cábala vuelva a acompañar a la Scaloneta en otro duelo decisivo.

Egipto eliminó a Australia por penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Egipto se metió en los octavos de final del Mundial 2026 después de superar a Australia por 4-2 en los penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego por los 16avos de final.

Con este resultado, Australia quedó eliminada de la Copa del Mundo y el combinado africano ya espera rival en la próxima instancia. Egipto enfrentará al ganador del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde, que se disputará esta noche en el Hard Rock Stadium de Miami.

¡Formación confirmada! Scaloni definió el equipo para enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina ya tiene confirmado su once titular para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni apostó por Facundo Medina en el lateral izquierdo, mientras que Nicolás Tagliafico esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Con Lionel Messi como capitán, la Scaloneta buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo en el Hard Rock Stadium de Miami, con el respaldo de miles de hinchas argentinos que volverán a hacer sentir local al campeón del mundo.

El mundo se rinde ante la fiesta de los hinchas argentinos en Miami

La previa de Argentina vs. Cabo Verde volvió a dejar una imagen impactante en el Hard Rock Stadium: hinchas estadounidenses y de distintos países quedaron fascinados con la fiesta de los fanáticos argentinos en los accesos.

"Es un mar de tiras celestes y blancas", describieron al ver la marea albiceleste que copó Miami con camisetas, banderas, cánticos y bombos. Una vez más, la Selección argentina jugará prácticamente como local en una noche clave del Mundial 2026.

El vestuario argentino ya está listo para el duelo con Cabo Verde

El vestuario de la Selección argentina ya está preparado en el Hard Rock Stadium de Miami para el partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste jugará con su camiseta tradicional, la celeste y blanca, en una noche clave para seguir defendiendo el título. Todo está listo para que los campeones del mundo salgan a la cancha en busca de un lugar en los octavos de final.

La Selección argentina ya llegó al Hard Rock Stadium

Los campeones del mundo ya están en el Hard Rock Stadium de Miami, donde desde las 19 enfrentarán a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste arribó al estadio con Lionel Messi a la cabeza y ya empieza a meterse de lleno en una noche clave. La Scaloneta buscará un nuevo paso en la defensa del título, acompañada por miles de hinchas argentinos que harán sentir al equipo otra vez como local.

Cabo Verde arribó al Hard Rock Stadium para enfrentar a la Argentina

La delegación de Cabo Verde arribó al Hard Rock Stadium de Miami y ya se prepara para afrontar el partido más importante de su historia frente a la Selección argentina por los 16avos de final del Mundial 2026.

Encabezados por el arquero Vozinha, una de las grandes figuras del conjunto africano en la Copa del Mundo, los jugadores ingresaron al estadio con absoluta concentración. En pocas horas buscarán dar el gran golpe ante la Scaloneta y seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

Sigue la alerta por tormenta eléctrica en Miami y podría demorarse el inicio

Miami continúa bajo alerta por posible tormenta eléctrica a pocas horas del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una situación que mantiene en vilo a los hinchas que ya llegaron al Hard Rock Stadium.

El principal foco de preocupación son los rayos, ya que ante actividad eléctrica cerca del estadio podrían activarse los protocolos de seguridad y retrasarse el comienzo del encuentro. Por ahora, el partido sigue programado para las 19 de Argentina, aunque la organización monitorea el clima minuto a minuto.

Los hinchas argentinos copan el ingreso al Hard Rock Stadium

La previa de Argentina vs. Cabo Verde ya se vive con todo en Miami. Los hinchas argentinos comenzaron a ingresar al Hard Rock Stadium y el clima en los accesos es una verdadera locura, con camisetas, banderas, cánticos y una marea celeste y blanca.

Las puertas del estadio ya están abiertas y los fanáticos empiezan a colmar las tribunas para acompañar a la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. Una vez más, la Scaloneta volverá a sentirse local en una jornada clave para seguir defendiendo el título.

La Selección argentina ya va rumbo al Hard Rock Stadium

Los jugadores de la Selección argentina ya partieron rumbo al Hard Rock Stadium de Miami, donde desde las 19 enfrentarán a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con Lionel Messi al frente del grupo, la Scaloneta dejó el hotel de concentración con la ilusión intacta de seguir defendiendo el título. Cada vez falta menos para que ruede la pelota y miles de hinchas argentinos ya esperan al equipo en un estadio que promete vestirse de celeste y blanco.

Scaloni llega a los 100 partidos con una marca enorme en la Selección argentina

Lionel Scaloni alcanzará ante Cabo Verde los 100 partidos como entrenador de la Selección argentina, una cifra que resume uno de los ciclos más exitosos de la historia albiceleste: 72 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas.

Campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finalissima, Scaloni reconstruyó el vínculo entre el equipo y la gente. Más allá de los títulos, la Selección volvió a ser “la nuestra”, con una identidad basada en compromiso, juego, carácter y sentido de pertenencia.

La cábala del mate sigue intacta en la Selección argentina

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia volvieron a compartir la tradicional ronda de mate en la previa del partido frente a Cabo Verde, una postal que ya se convirtió en una de las grandes cábalas de la Scaloneta.

El ritual se repite antes de cada compromiso importante y refleja el gran clima que vive la Selección argentina en el Mundial 2026. Con el mate como protagonista, el capitán, De Paul y el presidente de la AFA mantienen una costumbre que acompañó al equipo durante la conquista de Qatar 2022 y que ahora busca repetirse rumbo al bicampeonato.

La cábala que Dibu Martínez volvió a elegir para el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez decidió recuperar una de las cábalas más recordadas de Qatar 2022 en la previa del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde. El arquero volvió a lucir la bandera argentina pintada en el costado de su cabello, un detalle que lo acompañó durante la histórica conquista del título.

El campeón del mundo pasó por la peluquería antes del partido y apostó por el mismo look que estrenó antes de los octavos de final frente a Australia en 2022. Ahora buscará repetir la historia y ser una de las figuras de la Scaloneta en el inicio de una nueva fase eliminatoria del Mundial 2026.

Messi y Mbappé animan una batalla tremenda por la tabla de goleadores

Lionel Messi y Kylian Mbappé son dos de los grandes protagonistas del Mundial 2026 y mantienen una pelea espectacular por terminar como máximo goleador del torneo, pero también por seguir escalando en la tabla histórica de las Copas del Mundo.

El capitán de la Selección argentina tuvo una fase de grupos brillante, con seis goles en tres partidos: le hizo tres a Argelia, marcó un doblete contra Austria y volvió a aparecer frente a Jordania con un tremendo tiro libre. Frente a Cabo Verde, buscará ampliar una marca que sigue agrandando su leyenda.

La del Diego, siempre presente en cada Mundial

En la previa del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde, un hincha de Newell's se robó todas las miradas en el Hard Rock Stadium de Miami al lucir la mítica camiseta número 10 de Diego Armando Maradona.

La imagen fue captada por la periodista Julieta Fernández y rápidamente se viralizó en las redes sociales. El legado de Diego volvió a decir presente entre los miles de argentinos que coparon el estadio para acompañar a la Scaloneta en un nuevo desafío mundialista.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026 y los cruces que faltan definirse

El Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva y ya son 13 las selecciones que aseguraron su lugar en los octavos de final. Este viernes se completarán los últimos tres cupos con los partidos entre Australia y Egipto, Argentina y Cabo Verde y Colombia frente a Ghana.

La Selección argentina buscará meterse entre los 16 mejores del torneo y, si supera a Cabo Verde, se enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre Australia y Egipto. Del otro lado del cuadro ya quedaron confirmados cruces de alto voltaje como España-Portugal, Francia-Paraguay, Brasil-Noruega, Inglaterra-México, Canadá-Marruecos y Estados Unidos-Bélgica.

Además, Suiza ya espera rival tras eliminar a Argelia y se medirá con el vencedor de Colombia y Ghana. Con apenas tres series por resolverse, el camino hacia la gran final del Mundial 2026 comienza a tomar forma y los candidatos ya conocen buena parte de su recorrido.

Lionel Messi va por otro récord en los mano a mano del Mundial

La Selección argentina afronta un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, pero también será una noche especial para Lionel Messi. El capitán disputará su 13° encuentro de eliminación directa en una Copa del Mundo, una marca que sigue agrandando su legado con la camiseta albiceleste.

En este tipo de cruces, Messi acumula cinco goles y seis asistencias en 12 partidos, con actuaciones memorables durante el camino al título en Qatar 2022. Allí marcó frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, además de repartir asistencias decisivas en cada instancia.

Ahora, el rosarino buscará volver a ser determinante para que la Scaloneta siga en carrera hacia el bicampeonato del mundo y escriba un nuevo capítulo en una historia que ya lo ubica entre los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

Messi anda derecho en el exigente Mundial 2026.

Messi anda derecho en el exigente Mundial 2026.

Alerta por tormentas en Miami antes del Argentina vs. Cabo Verde

La Selección argentina podría afrontar un inesperado obstáculo antes de enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Miami permanece bajo alerta meteorológica por posibles tormentas y la principal preocupación pasa por la actividad eléctrica prevista para la tarde.

Aunque el partido sigue programado para las 18 (hora local) en el Hard Rock Stadium, los pronósticos anuncian cielo mayormente nublado, ambiente húmedo e intervalos de tormentas pasajeras. El mayor riesgo son los rayos, una situación que podría obligar a aplicar los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA si las descargas eléctricas se registran en las inmediaciones del estadio.

Argentina vs. Cabo Verde: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. La Selección argentina buscará el pase a los octavos de final frente a la gran revelación del torneo.

Televisación: TV Pública, Telefe, TyC Sports, Disney+, DSports y Paramount+ (Argentina); DSports (Latinoamérica); DAZN (España); ViX, TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México); Caracol TV y RCN TV (Colombia); Teleamazonas y DSports (Ecuador); Canal 5 y DSports (Uruguay); Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos); FOX (Centroamérica).

Horario: 19:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay); 18:00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami); 17:00 (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá); 16:00 (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica); 00:00 del sábado 4 de julio (España).

Mundial 2026. Una simulación realizada con inteligencia artificial pronosticó el camino de la Selección argentina y eligió al próximo campeón del mundo.

Mundial 2026. Una simulación realizada con inteligencia artificial pronosticó el camino de la Selección argentina y eligió al próximo campeón del mundo.

Se abrieron las puertas del estadio para Argentina vs. Cabo Verde

El Hard Rock Stadium de Miami ya abrió sus puertas y los hinchas de la Selección argentina comenzaron a ingresar para vivir el duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste volverá a sentirse local, ya que miles de fanáticos argentinos copan las tribunas con camisetas, banderas y bombos, generando un clima similar al que acompañó al equipo durante toda la Copa del Mundo. El color celeste y blanco predomina en los accesos y promete ser mayoría una vez que comience el partido.

Mientras los simpatizantes toman sus lugares, crece la expectativa por el ingreso de Lionel Messi y el resto del plantel al campo de juego. La Scaloneta buscará un lugar en los octavos de final y contará, una vez más, con el aliento masivo del público argentino.

Los héroes desconocidos de Cabo Verde que ahora desafían a Lionel Messi

Antes del Mundial 2026, pocos conocían los nombres de Pedro Brito "Bubista", Vozinha o Roberto Pico Lopes. Sin embargo, el histórico rendimiento de Cabo Verde los convirtió en protagonistas de una de las grandes sorpresas del torneo y ahora buscarán dar otro golpe frente a la Selección argentina.

El entrenador que tomó como inspiración a Marcelo Bielsa, el arquero que pasó del anonimato a convertirse en figura mundial y el defensor que creyó que una convocatoria por LinkedIn era un spam son algunas de las historias que explican el fenómeno del seleccionado africano. Con recursos limitados y un plantel formado por futbolistas de la diáspora, Cabo Verde construyó una identidad competitiva que sorprendió al mundo.

Ahora, los tres buscarán seguir escribiendo la página más importante de la historia del fútbol caboverdiano. Del otro lado estarán Lionel Messi, el campeón defensor y una de las selecciones favoritas al título, en un duelo que puede marcar un antes y un después para el combinado africano.

La inesperada visita que recibió la Selección argentina antes del duelo con Cabo Verde

La Selección argentina tuvo una visita muy especial en la última práctica previa al choque frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Andrés Calamaro se acercó al entrenamiento en Miami, compartió un momento con el plantel y se llevó una camiseta firmada por todos los jugadores.

El reconocido músico saludó a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Luego, dejó un mensaje que rápidamente se hizo viral en las redes sociales: "Gracias selección, gracias Chiqui. Qué tarde espléndida, qué privilegio... Soñamos despiertos".

El llamativo antecedente que ilusiona a Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina volverá a enfrentarse a un debutante en una Copa del Mundo cuando choque este viernes con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una condición que históricamente dejó recuerdos inolvidables para la Albiceleste.

Entre esos antecedentes aparecen el último gol mundialista de Diego Maradona frente a Grecia en 1994 y el debut de Lionel Messi en los Mundiales ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni intentará extender esa historia positiva frente a la gran revelación del certamen.

La particularidad del árbitro de Argentina vs. Cabo Verde que genera preocupación

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para dirigir el cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, y un aspecto de su estilo arbitral encendió las alarmas en la previa.

Según el análisis del ex árbitro Miguel Scime, Fischer suele mostrar poca firmeza cuando el juego brusco se repite, una característica que podría perjudicar a la Selección argentina si el partido se vuelve físico. El juez ya dirigió una vez al equipo de Lionel Scaloni, en el amistoso frente a Ecuador de 2024.

La curiosa ciudad que une a Cabo Verde con la Argentina antes del Mundial 2026

En la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, un dato llamó la atención: Rotterdam, la principal puerta de entrada de las exportaciones argentinas a Europa, también es la ciudad donde nació el mayor grupo de futbolistas del seleccionado africano.

Más de la mitad de los 26 convocados de Cabo Verde nacieron fuera del archipiélago debido a la fuerte diáspora de su población. Países Bajos, Portugal, Senegal y Estados Unidos concentran gran parte de esos jugadores, aunque Rotterdam aparece como el principal punto de origen, estableciendo una llamativa conexión entre el rival de la Scaloneta y el comercio argentino con Europa.

El contundente pronóstico sobre la Selección argentina que revolucionó España

Jorge D'Alessandro no dudó al analizar el presente de la Selección argentina y lanzó un pronóstico que rápidamente se volvió viral: aseguró que el equipo de Lionel Scaloni volverá a ganar el Mundial 2026 y revalidará el título conseguido en Qatar.

Durante su participación en El Chiringuito, el ex arquero argentino sostuvo que Argentina volverá a levantar la Copa del Mundo y hasta afirmó que España será "un gran partenaire" en el camino hacia la consagración, una declaración que generó un intenso debate en el popular programa español.

El panorama completo del Mundial 2026

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