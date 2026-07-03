Mundial 2026: Argentina derrotó a Cabo Verde y se metió en los 8avos de final tras un partido chivo

La Selección argentina buscó este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni partía como favorito, aunque tuvo enfrente a una de las grandes sorpresas del torneo. En un cotejo más que duro, la Scaloneta venció 3-2 y se metió en la siguiente ronda del certamen.
Argentina sufrió hasta el final y venció 3-2 a Cabo Verde
La Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido dramático por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos de final tras un alargue cargado de tensión.
Los goles de Argentina fueron de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero. Para Cabo Verde marcaron Duarte y Sidny Lopes Cabral, en un encuentro que tuvo de todo y que volvió a tener a Emiliano "Dibu" Martínez como protagonista en el cierre.