10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Megaoperativo

Allanamientos en La Favorita: cayó un sospechoso de tentativa de homicidio y robos a choferes de apps

La Policía de Mendoza realizó múltiples allanamientos simultáneos y secuestró armas que podrían haber sido usadas en asaltos a conductores de aplicaciones.

El procedimiento formó parte del sexto megaoperativo realizado en lo que va de 2026

El procedimiento formó parte del sexto megaoperativo realizado en lo que va de 2026

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un fuerte despliegue policial se registró este martes por la mañana en el barrio La Favorita, donde la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos simultáneos en el marco de investigaciones por robos a choferes de aplicaciones de transporte y un caso de homicidio en grado de tentativa.

El operativo terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia, señalado como uno de los sospechosos en las causas que investiga el Ministerio Público Fiscal.

Lee además
En el lugar hallaron al menos 7 vehículos que tenían pedido de secuestro por robo. 
dos detenidos

Hallan un desarmadero de autos robados tras un allanamiento en Guaymallén
Importante operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras. 
investigación

Múltiples allanamientos en Las Heras con secuestro de droga y armas

Allanamientos y fuerte presencia policial

El procedimiento formó parte del sexto megaoperativo realizado en lo que va de 2026 y el número 60 desde la implementación de esta modalidad en Mendoza, una estrategia basada en intervenciones masivas y coordinadas en distintos puntos de una misma zona para avanzar con rapidez en investigaciones criminales.

operativo, policía de mendoza, allanamiento
El operativo terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia

El operativo terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia

En el operativo participaron efectivos de Infantería, personal de Investigaciones y agentes de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), quienes llevaron adelante los procedimientos en diferentes domicilios del barrio.

Además, se sumó la Unidad VANT, que utiliza vehículos aéreos no tripulados (drones) para monitorear el movimiento en la zona y aportar apoyo táctico durante los allanamientos.

operativo, policía de mendoza, dron
En el operativo se sumó la Unidad VANT, que utiliza vehículos aéreos no tripulados (drones) para monitorear el movimiento

En el operativo se sumó la Unidad VANT, que utiliza vehículos aéreos no tripulados (drones) para monitorear el movimiento

Según se informó oficialmente, el operativo se llevó adelante con la participación del fiscal y el juez interviniente en la causa, en un trabajo coordinado entre la Justicia y las distintas áreas de la fuerza policial.

Armas secuestradas y nuevas pruebas en la investigación

Durante los allanamientos, los investigadores también secuestraron varias armas, que ahora serán sometidas a peritajes balísticos.

De acuerdo con fuentes de Seguridad, algunas de esas armas ya habrían sido identificadas como utilizadas en robos contra conductores de aplicaciones de transporte, un tipo de delito que en los últimos meses generó preocupación en el sector.

Las pruebas recolectadas podrían fortalecer las causas judiciales en curso y permitir avanzar en la identificación de otros posibles involucrados.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Grave hallazgo en Malargüe: carne en mal estado y helados fuera de frío en comercios

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

Denunció que lo apuñalaron por resistirse al robo de un celular en Godoy Cruz

Confirmaron la prisión preventiva de la "Yaqui" Vargas y su hijo en una causa por venta de drogas

Lo buscaban por el robo a una finca en Maipú y cayó durante un control policial

Malargüe: usan pistolas taser para reducir a un hombre tras un conflicto familiar

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Importante intervención de Preventores en la Ciudad de Mendoza. 
susto

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto