Allanamientos en La Favorita: cayó un sospechoso de tentativa de homicidio y robos a choferes de apps

El procedimiento formó parte del sexto megaoperativo realizado en lo que va de 2026

Un fuerte despliegue policial se registró este martes por la mañana en el barrio La Favorita , donde la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos simultáneos en el marco de investigaciones por robos a choferes de aplicaciones de transporte y un caso de homicidio en grado de tentativa .

El operativo terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia , señalado como uno de los sospechosos en las causas que investiga el Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento formó parte del sexto megaoperativo realizado en lo que va de 2026 y el número 60 desde la implementación de esta modalidad en Mendoza , una estrategia basada en intervenciones masivas y coordinadas en distintos puntos de una misma zona para avanzar con rapidez en investigaciones criminales.

En el operativo participaron efectivos de Infantería , personal de Investigaciones y agentes de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) , quienes llevaron adelante los procedimientos en diferentes domicilios del barrio.

Además, se sumó la Unidad VANT, que utiliza vehículos aéreos no tripulados (drones) para monitorear el movimiento en la zona y aportar apoyo táctico durante los allanamientos.

Según se informó oficialmente, el operativo se llevó adelante con la participación del fiscal y el juez interviniente en la causa, en un trabajo coordinado entre la Justicia y las distintas áreas de la fuerza policial.

Armas secuestradas y nuevas pruebas en la investigación

Durante los allanamientos, los investigadores también secuestraron varias armas, que ahora serán sometidas a peritajes balísticos.

De acuerdo con fuentes de Seguridad, algunas de esas armas ya habrían sido identificadas como utilizadas en robos contra conductores de aplicaciones de transporte, un tipo de delito que en los últimos meses generó preocupación en el sector.

Las pruebas recolectadas podrían fortalecer las causas judiciales en curso y permitir avanzar en la identificación de otros posibles involucrados.