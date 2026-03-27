Comenzó la construcción de una nueva ruta para descomprimir el tránsito agrícola en el Gran Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) comenzó la construcción de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 35 , una traza que será una alternativa para el tránsito de carga pesada y agrícola entre la Ruta Nacional 40 Norte y el Acceso Este, permitiendo eludir el flujo vehicular por el Gran Mendoza .

Los trabajos comenzaron en la intersección de esta nueva ruta y la Ruta Provincial 34, en Lavalle (que une Villa Tulumaya con Costa de Araujo), donde además se construirá un intercambiador vial que permita que autos particulares y camiones se puedan incorporar a la RP 35 sin riesgo vial alguno. Esta primera parte tendrá un plazo de ejecución de 10 meses, con un presupuesto de $5.600 millones .

La RP 35 permitirá abrir una nueva opción al oeste del río Mendoza , desde la RP 34 hasta el Acceso Este (RP 22), a través de las rutas provinciales 31 y 33, que, a diferencia de la 41 -conocida como carril Chimbas- no desembocan en el departamento de San Martín , sino en las zonas eminentemente agrícolas de Maipú .

Tanto la RP 41 como la combinación de la nueva RP 35, la 31 y 33 salen próximas a la variante Palmira , que reconecta con la Ruta Nacional 40 , al sur, y con la Ruta Nacional 7 , a Chile .

Ruta Provincial 35, Vialidad Mendoza Ya comenzaron las obras en la Ruta Provincial 35. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La obra

El primer tramo iniciado consta de 5 kilómetros, desde la Ruta Provincial 34 hasta el Carril Costa de Araujo, también conocido como Bajada de Araujo. Luego restará completar otros 9 kilómetros de carpeta asfáltica, "en una o más etapas, que no está previsto llevar a cabo este año", indicó el Gobierno.

No obstante, la nueva traza de la RP 35 hasta la RP 31 ya está abierta, por lo que se puede recorrer completa. Quedará, una vez que se concluya, el nuevo tramo encarpetado, y el restante será enripiado hasta que se asfalte. En una recorrida por las obras, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, señaló que: “Este camino que antes era semiprivado ahora ya está librado al uso público y nomenclado en el patrimonio de la DPV como Ruta Provincial 35”.

Ruta Provincial 35, Vialidad Mendoza (3) Trabajos en la Ruta Provincial 35. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

En cuanto a las obras, el funcionario detalló: “Ya desplazamos el eje de la traza, estamos quitando el suelo existente que está contaminado con raíces y remplazándolo por áridos descontaminados, para luego llegar a la rasante, colocar la base y finalmente la carpeta asfáltica”.

Impacto en el tránsito

“Se trata de una ruta nueva que va a posibilitar mejorar el tránsito logístico de la producción y de carga pesada intrazona, en un área de la provincia con un importante crecimiento agrícola y que cuenta con riego”, aseguró Romagnoli. “A futuro será una alternativa muy útil para la variante Norte hacia la RN 40 a San Juan para el transporte de carga pesada, sin necesidad de pasar por el Gran Mendoza”.