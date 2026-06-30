Atención productores: extendieron el plazo para actualizar un trámite clave y acceder a beneficios
La Provincia prorrogó hasta el 24 de julio la actualización del Registro de Uso Permanente de la Tierra. El trámite es obligatorio y permite acceder a beneficios por emergencia agropecuaria, compensaciones por granizo y otros programas de asistencia.
La Provincia extendió el plazo para actualizar el RUT-SIA, un trámite obligatorio para acceder a distintos programas de asistencia.
El Gobierno de Mendoza extendió hasta el 24 de julio de 2026 el plazo para que losproductores agropecuarios actualicen el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA), un trámite obligatorio que resulta indispensable para acceder a distintos programas de asistencia provincial y nacional.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), con el objetivo de que más productores puedan completar la renovación de los datos de sus establecimientos antes del inicio de la próxima temporada agrícola.
¿Por qué es importante actualizar el RUT-SIA?
La actualización del registro no solo es un requisito administrativo, sino que constituye la base sobre la que se otorgarán distintos beneficios durante la temporada agrícola 2026-2027.
Entre ellos se encuentran las ayudas previstas por las leyes de Emergencia Agropecuaria, el acceso al Fondo Compensador Agrícola —que asiste a productores afectados por granizo y heladas tardías—, la posibilidad de adquirir agroquímicos en el marco de los programas vigentes y otros mecanismos extraordinarios de apoyo que puedan implementar la Provincia o la Nación frente a contingencias climáticas.
Además, la información declarada será la referencia oficial para realizar las tasaciones de daños en caso de que se registren eventos climáticos como granizo, heladas u otros siniestros durante la próxima campaña.
Por ese motivo, desde la DCC remarcaron la importancia de que los productores consignen correctamente los cultivos, la superficie implantada y los datos de titularidad de cada establecimiento.
El trámite es obligatorio
La inscripción y actualización del RUT-SIA está establecida por la Ley Provincial N° 4438 y alcanza a todos los establecimientos agropecuarios de Mendoza.
Los datos informados tienen carácter de declaración jurada, por lo que deben reflejar la situación real de cada finca.
Cómo realizar la actualización
Los productores pueden completar el trámite de dos maneras.