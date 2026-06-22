22 de junio de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de junio de 2026

ANSES finaliza hoy el pago a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Universal y Familiar por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de junio de 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de junio de 2026

Foto: NA
 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 22 de junio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 9, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 9 podrán cobrar este beneficio a través de Anses

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 7, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Junio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.
  • Junio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de junio hasta el 8 de julio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de junio, las terminaciones 2 y 3 podrán obtener este importe.

Anses, calendario de pago
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio

Fechas de cobro ANSES junio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de junio
  • Documentos terminados en 1: 9 de junio
  • Documentos terminados en 2: 10 de junio
  • Documentos terminados en 3: 11 de junio
  • Documentos terminados en 4: 12 de junio
  • Documentos terminados en 5: 16 de junio
  • Documentos terminados en 6: 17 de junio
  • Documentos terminados en 7: 18 de junio
  • Documentos terminados en 8: 19 de junio
  • Documentos terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de junio
  • Documentos terminados en 1: 9 de junio
  • Documentos terminados en 2: 10 de junio
  • Documentos terminados en 3: 11 de junio
  • Documentos terminados en 4: 12 de junio
  • Documentos terminados en 5: 16 de junio
  • Documentos terminados en 6: 17 de junio
  • Documentos terminados en 7: 18 de junio
  • Documentos terminados en 8: 19 de junio
  • Documentos terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de junio
  • Documentos terminados en 1: 11 de junio
  • Documentos terminados en 2: 12 de junio
  • Documentos terminados en 3: 16 de junio
  • Documentos terminados en 4: 17 de junio
  • Documentos terminados en 5: 18 de junio
  • Documentos terminados en 6: 19 de junio
  • Documentos terminados en 7: 22 de junio
  • Documentos terminados en 8: 23 de junio
  • Documentos terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 16 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 17 de junio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de junio al 8 de julio de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desempleo Plan 2

  • Mayo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de junio al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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