Qué significa tener cábalas para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026, según la psicología

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Por Juan Pablo Strappazzon







La presencia de la Selección Argentina en el Mundial 2026 despierta una enorme expectativa entre los hinchas. Antes y durante cada partido, miles de personas recurren a distintas cábalas con la esperanza de atraer la buena suerte. Pero, ¿qué significa realmente este comportamiento? La psicología lo explica.

Por qué los hinchas hacen cábalas para ver a la Selección Argentina, según la psicología Qué dice la psicología sobre las cábalas durante el Mundial 2026 Según información de LaVoz, la psicología explica que las cábalas pueden entenderse como conductas que ayudan a las personas a afrontar situaciones de incertidumbre. Aunque no influyan en el resultado de un partido, repetir un mismo ritual puede generar una sensación de control y estabilidad emocional.

Además, compartir una cábala con familiares, amigos o incluso con otros hinchas refuerza el sentido de pertenencia y transforma una costumbre individual en una experiencia colectiva.

En el Mundial 2026, donde cada partido es decisivo, la expectativa y la tensión alcanzan niveles muy altos, por lo que este tipo de comportamientos suele intensificarse. A su vez, las redes sociales contribuyen a que las cábalas se difundan rápidamente, permitiendo que miles de usuarios las compartan.

Si te interesa conocer cómo la psicología explica las emociones que despierta el fútbol, no te pierdas esta nota: "La psicología explica por qué vivimos el Mundial de la Selección Argentina como si fuera propio".