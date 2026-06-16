16 de junio de 2026
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Psicología

La psicología explica por qué vivimos el Mundial con la Selección Argentina como propios

¿Por qué sentimos cada gol y cada derrota de la Selección como si fueran nuestros? Descubrí qué dice la psicología sobre esta pasión mundialista.

La psicología explica por qué vivimos el Mundial con la Selección Argentina como propios

La psicología explica por qué vivimos el Mundial con la Selección Argentina como propios

 Por Juan Pablo Strappazzon

La presencia de la Selección Argentina en cada Mundial genera mucha expectativa y emoción entre los hinchas. Cada partido se vive, se sufre y se festeja de una manera particular, como si estuviéramos dentro de la cancha. ¿Por qué sucede esto? La psicología tiene una explicación.

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La razón psicológica por la que millones de argentinos viven el Mundial con tanta intensidad

La razón psicológica por la que millones de argentinos viven el Mundial con tanta intensidad

La pasión por la Selección Argentina desde la mirada de la psicología

Según el medio LaVoz, especialistas en psicología afirman que vivimos el Mundial con la Selección Argentina como si fuera una experiencia propia porque existe una fuerte identificación emocional construida a lo largo de generaciones. La pasión por el fútbol no es innata, sino el resultado de un proceso social y cultural que comienza desde la infancia, generalmente en los clubes de barrio o de la ciudad.

Este vínculo explica por qué millones de hinchas sienten cada partido con tanta intensidad. Durante un Mundial, la alegría por un gol o la tristeza por una derrota se experimentan como emociones personales, casi como si los fanáticos estuvieran dentro de la cancha.

Los expertos señalan que este fenómeno se conoce como "contagio emocional", un proceso inconsciente mediante el cual las personas sincronizan sus emociones, gestos y estados de ánimo con quienes las rodean, potenciando las sensaciones compartidas.

Además, cuando la Selección gana, los hinchas sienten el triunfo como propio y refuerzan su identidad con el equipo. En cambio, cuando pierde, suele aparecer el llamado "distanciamiento del fracaso", un mecanismo psicológico que lleva a culpar al entrenador o a los jugadores para aliviar la frustración.

Los especialistas también destacan que el fútbol funciona como una forma de catarsis colectiva, ya que el estadio o incluso el hogar se transforman en espacios donde las personas descargan tensiones, frustraciones y emociones acumuladas a través de los gritos, los festejos o el aliento constante.

Si te interesa descubrir cómo la psicología interpreta nuestras emociones y comportamientos, no te pierdas esta nota: "La psicología explica por qué tantas personas aman ver el Mundial".

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