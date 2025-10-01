Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 1 de octubre cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste . Se espera una jornada de condiciones estables en toda la provincia, con mejora hacia el mediodía.

De acuerdo al informe, durante la mañana habrá nubosidad en el Este provincial (Santa Rosa y La Paz) y en el Valle de Uco , aunque en horas de la tarde el cielo quedará despejado en casi todo el territorio.

En alta montaña también se prevén mejoras, con cielo completamente despejado a lo largo del día.

Además, desde el mediodía hasta la medianoche se registrará circulación norte-sur del viento , que afectará el Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco y la zona Sur .

La temperatura promedio en el llano será de 24°C en su máxima, mientras que las mínimas serán de 4°C en el Valle de Uco y Malargüe, y de 8°C en la zona Sur y Norte.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Jueves 2 de octubre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 29°C – Mínima: 11°C.

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Viernes 3 de octubre: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 30°C – Mínima: 12°C.

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Sábado 4 de octubre: Parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 25°C – Mínima: 16°C.

Vuelve el Zonda a Mendoza: cuándo y a qué zonas afectará

Para el sábado existe probabilidad de viento Zonda importante, con afectación en el Valle de Uco, Malargüe, San Rafael, oeste de Luján, Potrerillos, Valle de Uspallata y el norte del Gran Mendoza.

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, el fenómeno podría alcanzar velocidades promedio de 55 km/h hacia las 15. “Se continuará monitoreando la evolución en las próximas jornadas”, indicaron desde Defensa Civil.