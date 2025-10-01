1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

Se espera una jornada con cielo algo nublado, vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura en toda la provincia. Cuándo vuelve el Zonda.

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre.

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 1 de octubre cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Se espera una jornada de condiciones estables en toda la provincia, con mejora hacia el mediodía.

De acuerdo al informe, durante la mañana habrá nubosidad en el Este provincial (Santa Rosa y La Paz) y en el Valle de Uco, aunque en horas de la tarde el cielo quedará despejado en casi todo el territorio.

Lee además
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Descenso de temperatura y ventoso, el pronóstico del tiempo para este martes
Cómo estará el tiempo en Mendoza
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de septiembre en Mendoza

En alta montaña también se prevén mejoras, con cielo completamente despejado a lo largo del día.

Además, desde el mediodía hasta la medianoche se registrará circulación norte-sur del viento, que afectará el Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco y la zona Sur.

La temperatura promedio en el llano será de 24°C en su máxima, mientras que las mínimas serán de 4°C en el Valle de Uco y Malargüe, y de 8°C en la zona Sur y Norte.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 2 de octubre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 29°C – Mínima: 11°C.
  • Viernes 3 de octubre: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 30°C – Mínima: 12°C.
  • Sábado 4 de octubre: Parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 25°C – Mínima: 16°C.

Vuelve el Zonda a Mendoza: cuándo y a qué zonas afectará

Para el sábado existe probabilidad de viento Zonda importante, con afectación en el Valle de Uco, Malargüe, San Rafael, oeste de Luján, Potrerillos, Valle de Uspallata y el norte del Gran Mendoza.

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, el fenómeno podría alcanzar velocidades promedio de 55 km/h hacia las 15. “Se continuará monitoreando la evolución en las próximas jornadas”, indicaron desde Defensa Civil.

Temas
Seguí leyendo

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de septiembre en Mendoza

Inestable con lluvias, el pronóstico para este viernes 26 de septiembre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este jueves 25 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 24 de septiembre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este 21 de septiembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre
Efemérides

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura