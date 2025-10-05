Último día de la Feria del Libro: así será la jornada de cierre este domingo

Este domingo 5 de octubre , desde las 15 hasta las 22 , será la última oportunidad para disfrutar de la Feria del Libro de Mendoza 2025 , que durante más de una semana convirtió al Espacio Cultural Julio Le Parc en el epicentro de la palabra, la literatura y la cultura mendocina.

Durante la jornada del sábado 4 de octubre, el público acompañó una agenda repleta de actividades literarias, charlas, talleres y espectáculos poético-musicales , con autores locales y nacionales que llenaron de vida cada sala del Le Parc.

Entre las presentaciones más destacadas se encontraron “Nido de cóndores” , de Hebe Molina, Sofía Criach, Mariana Lourdes Manzanares Peralta, Tomás Zanón y Lautaro Aguilar Gauna; “Revolución Scaloni” , de Alejandro Wall; “Una de esas cajas de sorpresas” , de Fabián Sevilla; y “Veinte años, veintidós vidas” , de Omar Ochi.

También se presentó la antología “En el nombre de la Madre” , con una amplia participación de escritores mendocinos y argentinos, como Adela Álvarez, Diego Franco, Leonardo Dolengiewich, Patricia Dagatti, Santiago Noguera y Tite Lecomte.

La Feria del Libro, entre poesía, filosofía y arte visual

El Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2025 celebró su cierre con un homenaje a Roberto Juarroz, lecturas de poetas invitados y el espectáculo poético-musical “Borgestein”, inspirado en la obra de Jorge Luis Borges. “La poesía vuelve a cantar”, destacó su fundador Fernando G. Toledo, quien dirige el festival desde 2013.

Además, se llevó a cabo la Caminata filosófica “El hombre del mañana: Juan Giménez y la filosofía”, coordinada por José Luis Trejo y Agustín Hernández, que rindió tributo al artista mendocino a través de un recorrido sensorial y reflexivo por su universo creativo.

Cierra la Feria del Libro este domingo 5 de octubre en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Alejandro Wall y la revolución Scaloni

Uno de los momentos más convocantes fue la presentación del periodista Alejandro Wall, quien compartió su libro “Revolución Scaloni. Un viaje por la formación del entrenador campeón del mundo”, junto al mendocino Sergio “Tano” Robles.

“Fue una experiencia muy linda, no solamente por la gente que se acercó, sino por la charla con el Tano Robles, muy ameno ese intercambio. Es un enorme placer poder venir a Mendoza a disfrutar y presentar el libro”, señaló Wall, que también reflexionó sobre el técnico argentino: “Scaloni parece tener un consenso absoluto. Me interesaba saber qué hay detrás, su forma de trabajar y cómo ese método puede inspirarnos a todos”.

Chanti, el humor y las montañas

El reconocido historietista mendocino Chanti volvió a conquistar al público con su presentación “Sube y baja”, a sala llena. “Estuvo muy bueno porque fue una presentación distinta, no era un libro exclusivamente para chicos, sino una obra de humor sobre montaña y montañismo. Agradezco que Ediciones Culturales haya apostado por algo diferente”, expresó el autor.

Durante esta edición, Chanti también participó de encuentros en San Carlos, Santa Rosa y el propio Le Parc, con gran respuesta del público infantil y adulto.

Cierra la Feria del Libro este domingo 5 de octubre en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Psicoanálisis y escritura: el inconsciente como inspiración

Entre las propuestas más reflexivas se destacó la presentación de Lila Gómez Altamirano con su libro “La escritura de la autobiografía. Una vía de acceso al inconsciente”, donde combina literatura y psicoanálisis. “Una autobiografía busca hacer de la vida un hecho para ser comprendido y compartido”, explicó la autora, quien invitó a pensar la escritura como una forma de autoconocimiento.

San Martín, vecino de Mendoza

La Ciudad de Mendoza presentó la edición del libro “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo”, de Gustavo Capone, con una performance que unió teatro, danza y música. Participaron el ballet capitalino, el actor Diego Flores y autoridades municipales, en un homenaje que propuso “viajar en el tiempo y comprender la historia” desde una mirada artística.

Un domingo para despedir la feria

Este domingo 5 de octubre, de 15 a 22, el Espacio Julio Le Parc vivirá su última jornada de la Feria del Libro de Mendoza 2025, con lecturas, talleres, presentaciones y espectáculos para todas las edades.

Feria del Libro: cuáles son las actividades para este domingo 5 de octubre de 2025

15.00. Taller: «Clarice Lispector: Una lectura colectiva». Facilita Club de lectura «Una Filosofía Muy Interesante». Sin costo. Aula «As de pique». Subsuelo

15.00 a 21.00, Biblioteca Popular Dejabu – Espacio recreativo – Wasita Malku. Exposición de productos regionales. Taller Cerámica – Difusión de actividades. Aula 3

16.00. Presentación del libro «La Banda del Garaje» y concierto de Les Alfajores de la Pampa Seca. Sala Ernesto Suárez

16.00. Presentación de libro: «Homenaje a Cataluña, George Orwell» Presentan: Fabiana Grasselli y Marcos Miranda Faila. Sala Armando Tejada Gómez

16.00. Presentación de libro: «Miradas del destino», Melisa Rico. Nexo. Sala Chalo Tulián

16.00. Charla: «Un sombrero azul puede ser…» Editorial Sombrero Azul. Flor Mestre, Laura Celi Manzini, Laura Martín Osorio y Paula González Ardizzone. Sala Vilma Rúpolo

16.00. Presentación de libro: «Antología: Melescando estrellas 2025» Mario del Valle Miranda, Daniel Astudillo, Alejandra Arancibia, Carlos Berón, Sonia Fernández, Julia Galarza, Gregoria Gárate, Alex Leyton, Olivia Reye y Priscila Rodríguez. Aula 1

17.30. Presentación de libro: «La defensa del Gato», de Maximiliano Legrand, con Javier Cusimano. Estornino. Sala Chalo Tulián

17.30. Presentación novela histórica: ”1861. El año del terremoto”. María del Carmen Viñuela. Sala Armando Tejada

17.30. Presentación del libro «Casarveja» y de la colección MIinipez: Editorial Pez Menta y autores e ilustradores (Nicolas Lasalle), Victoria Malamud y Nico Lassall, María Luz Malamud y Eugenia Román). Sala Ernesto Suárez

17.30. Presentación de libro: «Marx, las mujeres y la reproducción social capitalista de Martha E. Giménez». Presentan Andrea D’Atri y Alejandra Ciriza. Sala Vilma Rúpulo

17.30. Presentación de libro: «Rodeo del Medio. Su historia y su gente» Daniel Guillermo Grilli. Aula 1

17.30. Taller: «Edición y publicación autogestiva de textos narrativos». Facilita: Alejandro Frías. Sin costo. Aula «As de pique». Subsuelo

19.00. Presentación de libro: «Postrotskismo para el falso anarquista», de Carlos Marchevsky. Lo presenta María Cristina Saltari. Sala Chalo Tulián

19.00. Presentaciones CVL 2025. Cuento: “La memoria de los huesos”, Pablo García. Juvenil: “Pantano”, Gabriela Mezzabotta. Poesía: “Cosernos del revés para que no se note”, Natalia Greta Martínez. Dramaturgia: “Inmersión”, Pablo Longo. Sala Ernesto Suarez

19.00. Charla: «60 años de rock nacional», Daniel Giménez y Ringo Obregón. Sala Vilma Rúpolo

19.00. Charla: «Cuentos que narran nuestra historia» Lilia Graciela Colamarino y María Gabriela Blas. Aula 1

20.30. Presentación de libro: «Inteligencia artesanal, otra manera de habitar la construcción de saberes» Cristina Oviedo Mejía. Sala Chalo Tulián

20.30. Presentación de libro: «Huelga de masas, partido y sindicato de Rosa Luxemburgo», por Vanina Biasi y Alejandra Ciriza. Sala Vilma Rúpolo

20.30. Presentación de libro: «Tinta, toque y tablón». Comisión de Cultura del Club Gimnasia y Esgrima. Aula 1

Con gran participación de público, propuestas diversas y homenajes a figuras como Juan Giménez, Scaloni y Juarroz, la feria se consolidó una vez más como uno de los eventos culturales más importantes de Cuyo, donde la palabra, la memoria y la imaginación se encuentran.