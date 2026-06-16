22 de junio de 2026
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Petróleo

La apuesta de Mendoza por el petróleo en Canadá: atraer inversiones para Vaca Muerta y yacimientos maduros

La provincia presentó ante empresarios e inversores internacionales el potencial hidrocarburífero mendocino. El foco estuvo puesto en Vaca Muerta, pero también en las oportunidades que ofrecen las áreas convencionales.

La provincia expuso ante empresarios internacionales el potencial de Vaca Muerta en territorio mendocino y las oportunidades que ofrecen las áreas convencionales.

La provincia expuso ante empresarios internacionales el potencial de Vaca Muerta en territorio mendocino y las oportunidades que ofrecen las áreas convencionales.

Por Sitio Andino Energía

Mendoza volvió a mostrar su potencial energético en uno de los principales escenarios internacionales para la industria del petróleo. La provincia participó en Canadá de una ronda de presentaciones ante empresarios e inversores con el objetivo de atraer capitales para el desarrollo de Vaca Muerta en territorio mendocino y para la reactivación de áreas de hidrocarburos convencionales.

Durante la presentación, Mendoza expuso las ventajas competitivas de la provincia, la disponibilidad de información geológica, la seguridad jurídica y el potencial de crecimiento tanto en los recursos no convencionales como en los convencionales, que siguen representando una parte importante de la producción local.

Vaca Muerta, una oportunidad cada vez más atractiva

Uno de los principales argumentos presentados ante los inversores fue el desarrollo de Vaca Muerta. Mendoza concentra cerca de un tercio de la formación geológica, considerada uno de los reservorios de shale oil y shale gas más importantes del mundo.

La provincia viene impulsando una política orientada a acelerar las inversiones en el sector, apoyada en la expectativa de ampliar la actividad exploratoria durante los próximos años.

El convencional sigue siendo clave

Más allá del atractivo que genera Vaca Muerta, Mendoza también puso en valor el potencial de los yacimientos convencionales, donde continúa concentrándose buena parte de la actividad petrolera provincial.

La estrategia oficial apunta a combinar el desarrollo de los recursos no convencionales con la recuperación y optimización de áreas maduras, aprovechando la experiencia acumulada por la industria y la infraestructura ya existente.

En ese marco, la provincia viene impulsando licitaciones de nuevas áreas, generación de información geológica y herramientas destinadas a brindar mayor previsibilidad a los inversores.

La participación de Mendoza en la feria

Mendoza participó de la Agenda Calgary 2026, una misión institucional y empresarial desarrollada en Alberta, Canadá, una de las regiones energéticas más importantes del mundo y con amplia experiencia en el desarrollo de campos convencionales, crudo pesado y tecnologías aplicadas a la producción hidrocarburífera.

La provincia estuvo representada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio y el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López. La delegación argentina incluyó también a funcionarios de provincias hidrocarburíferas como Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, junto con empresas operadoras argentinas, compañías de servicios, instituciones académicas y organismos vinculados al desarrollo energético.

La misión permitió presentar el potencial energético del país, generar vínculos institucionales y comerciales y conocer experiencias de una de las jurisdicciones líderes a nivel mundial en materia de petróleo convencional, crudo pesado, recuperación mejorada, regulación e innovación tecnológica aplicada a la energía.

“Participamos de la jornada Argentina Day, que se desarrolló en el marco del Global Energy Show, organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Allí, presentamos los planes de inversión de Mendoza y la estrategia provincial para la expansión de los recursos no convencionales, así como los proyectos vinculados al crudo pesado, a la infraestructura energética y al transporte de energía eléctrica. Además, mantuvimos reuniones con instituciones académicas, entre ellas el Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), uno de los principales centros de formación técnica y aplicada de Canadá”, aseguró Sánchez Bandini.

Durante la denominada Jornada Argentina, realizada bajo el lema From Vaca Muerta to Conventional Basins: Unlocking Argentina’s Full Energy Potential, Mendoza expuso sus principales oportunidades de inversión y los avances alcanzados en materia hidrocarburífera.

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