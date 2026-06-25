25 de junio de 2026
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Copa Davis

Copa Davis: Argentina eligió una sede que pocos imaginaban

El equipo de Argentina en la exigente Copa Davis se medirá ante la dura Turquía en una lugar que pocos esperaban. Mirá de cuál se trata.

Neuquén albergará por primera vez una serie oficial de la Copa Davis cuando Argentina reciba a Turquía en septiembre.

Neuquén albergará por primera vez una serie oficial de la Copa Davis cuando Argentina reciba a Turquía en septiembre.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Davis llegará por primera vez a Neuquén. La Asociación Argentina de Tenis confirmó que la serie entre Argentina y Turquía, correspondiente a los Playoffs del Grupo Mundial I, se disputará entre el 18 y el 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, un escenario que debutará como sede de la competencia más importante por equipos del tenis mundial.

La designación llegó tras varias semanas de trabajo entre la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno provincial y el municipio. Además del aspecto deportivo, la organización destacó el impacto que tendrá el evento en el turismo, el comercio y la proyección internacional de la ciudad, que buscará aprovechar la cita para consolidarse como organizadora de grandes competencias.

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Qué se juega Argentina ante Turquía

La serie será clave para el futuro del equipo capitaneado por Javier Frana. Una victoria permitirá que Argentina siga en carrera para regresar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, mientras que una derrota la obligará a permanecer otra temporada en el Grupo Mundial I.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido celebraron la confirmación de la sede y coincidieron en que la llegada de la Copa Davis representa una oportunidad histórica para Neuquén. Mientras el tenis argentino buscará un nuevo paso hacia la elite, la Patagonia se prepara para recibir por primera vez una competencia que ya pasó por sedes emblemáticas como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario, pero que nunca había desembarcado en territorio neuquino.

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