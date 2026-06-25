Copa Mundial de Fútbol 1978: a 48 años del día en que Argentina hizo llorar a millones y fue campeón

El 25 de junio en la Copa Mundial de Fútbol 1978 , la Selección argentina tocó el cielo por primera vez. En un estadio Monumental desbordado de emoción, el equipo dirigido por César Luis Menotti derrotó 3-1 a Países Bajos en tiempo suplementario y conquistó la primera estrella de su historia, una tarde que hizo llorar de felicidad a millones de argentinos.

Argentina venció 3-1 a Países Bajos con dos goles de Mario Alberto Kempes y uno de Daniel Bertoni. Fue una final cargada de dramatismo, tensión y emoción, en la que el seleccionado nacional debió sufrir hasta el último segundo antes de abrazarse a la gloria.

Kempes abrió el marcador en el primer tiempo, pero Dick Nanninga igualó el encuentro cuando faltaban pocos minutos para el final. Incluso, en la última jugada del tiempo reglamentario, Rob Rensenbrink estuvo a centímetros de cambiar la historia cuando su remate se estrelló contra el palo. En el tiempo suplementario apareció nuevamente Kempes para marcar el 2-1 y, poco después, Bertoni selló el 3-1 definitivo que desató el primer gran festejo mundialista de la Argentina.

El camino que recorrió la Selección hasta levantar la Copa

El Mundial de 1978 fue la undécima edición de la Copa del Mundo y la primera organizada por Argentina. El certamen reunió a 16 selecciones entre el 1 y el 25 de junio, con partidos disputados en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata.

El conjunto dirigido por Menotti fue creciendo con el correr del torneo. En la primera fase derrotó 2-1 a Hungría y 2-1 a Francia, aunque cayó 1-0 frente a Italia. Luego, en la ronda final, venció 2-0 a Polonia, empató 0-0 con Brasil y consiguió el inolvidable 6-0 sobre Perú, resultado que le permitió acceder a la final. Allí, ante un Monumental colmado, escribió una de las páginas más gloriosas de la historia del deporte argentino.

image

La primera estrella de una historia eterna

La conquista de 1978 fue el punto de partida de la historia grande de la Selección argentina en los Mundiales. Hasta ese día, el combinado nacional nunca había logrado levantar la Copa del Mundo, pero aquella generación cambió para siempre el destino del fútbol argentino.

Con figuras como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Ricardo Villa, Alberto Tarantini y el propio Mario Kempes, goleador del torneo con seis tantos, Argentina inició un camino que luego continuaría con las consagraciones de México 1986, de la mano de Diego Armando Maradona, y Qatar 2022, con Lionel Messi como capitán. A 48 años de aquella tarde inolvidable, el recuerdo permanece intacto y las lágrimas de felicidad siguen emocionando a generaciones enteras.

image

Las imágenes de Argentina campeón del Mundo 1978