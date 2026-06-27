Gran noche de boxeo en Mendoza: Buonarrigo festejó ante su gente

El "Turco" Bounarrigo se abre pasos a los golpes en busca del título.

Abraham "El Turco" Buonarrigo fue el gran protagonista de la séptima edición de boxeo "Cuna de Campeones" , al imponerse por abandono en el sexto asalto al cordobés Martín Ezequiel Bulasio en una velada que se desarrolló en un renovado Poliguay , de Guaymallén.

El festival fue organizado por Pandolfino Box , con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza, el Casino Dreams Plaza del Hotel Hyatt y la Municipalidad de Guaymallén.

El mendocino, actual campeón Cono Sur AMB de los semipesados , volvió a demostrar su poderío y sumó una nueva victoria para mejorar su récord a 17 triunfos, cinco derrotas y 14 nocauts .

Desde el inicio del combate, Buonarrigo impuso condiciones con un boxeo sólido y efectivo , castigando de manera constante a Bulasio, quien fue perdiendo resistencia con el correr de los rounds.

Finalmente, el cordobés decidió no salir a disputar el sexto asalto, decretando el triunfo del púgil de Guaymallén por abandono. El resultado fortalece las aspiraciones del mendocino de obtener una futura oportunidad por un título internacional.

image

Brisa Alfonzo no pudo imponer su boxeo

En el combate de semifondo, la campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma, Brisa "La China" Alfonzo, igualó en las tarjetas frente a la bonaerense Nicole Heliana Morales.

La boxeadora de General Alvear sufrió un corte producto de un cabezazo en el primer round, situación que condicionó su rendimiento durante el resto del combate.

Morales aprovechó esa circunstancia para plantear una pelea intensa y pareja, que finalmente terminó en empate, un resultado que reflejó el desarrollo del enfrentamiento.

image

Gabriel Fernández hizo vibrar al público

Otro de los combates más atractivos de la noche fue el protagonizado por Gabriel "King Kong" Fernández, quien derrotó por puntos a Juan Figueroa.

El cordobés, actualmente entrenado por Pablo Chacón y Armando Andrada, protagonizó un duelo de permanente intercambio que despertó el entusiasmo del público presente.

image

También ganaron Monti, Castro y González

La velada comenzó con una sólida actuación del mendocino David "El Cirujano" Monti, quien derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto al santiagueño Ariste Unzaga.

Por su parte, Lautaro González superó por fallo unánime al bonaerense José del Potro, mientras que Damián "La Bestia" Castro mantuvo su invicto tras vencer por puntos al santafesino Claudio Quiroga luego de cuatro intensos asaltos.

image

Una noche de boxeo con importantes presencias

La séptima edición de Cuna de Campeones contó además con la presencia de diversas personalidades del deporte, la política y el espectáculo.

Entre los asistentes estuvieron los artistas FMK, Caro Domenech y Santiago Sáez, además del intendente de Guaymallén, Miguel Calvente; el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el ex campeón mundial Jonathan Víctor Barros y dirigentes deportivos de la provincia.

image

Resultados del festival amateur de boxeo

La cartelera también incluyó una nutrida programación amateur con destacados combates.

Entre los principales ganadores estuvieron:

Tomás Medina , quien venció por puntos a Ariel Fernández.

Federico Baldussi , ganador por decisión sobre Brian Silva.

Joaquín Mopardo , que se impuso por RSC ante Said Vivanco.

Pablo Mancilla , vencedor por puntos frente a Kevin Carrizo.

Jesús Olivo , que derrotó a Issac Olmedo.

Jonathan Alceyaco , ganador ante Pedro Núñez.

Franco Benardeau , vencedor sobre Uriel James.

Catriel Ramírez , que ganó por RSC frente a Brian Pérez.

Ángel Naranjo , triunfador por RSC ante Elián Rodríguez.

Facundo Ledesma, quien cerró la cartelera amateur con un triunfo por puntos sobre Jonathan Olmedo.

Agradecimiento: prensa Pandolfino Box