La Unión Cívica Radical renueva autoridades y define su perfil político

La Unión Cívica Radical definirá el viernes a su próxima conducción y, si bien no está resuelta la sucesión, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, suena como favorito para reemplazar a Martín Lousteu.

En lo que resta para el 12 de diciembre, l os radicales de las distintas vertientes buscarán un acuerdo que les permita mantenerse a flote y con perspectivas de futuro, luego del cimbronazo que significó la victoria de Javier Milei para los partidos más tradicionales del país.

Fotogalería De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

recorrido La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Los delegados de todo el país se reunirán en la sede de la calle Alsina, en la Ciudad de Buenos Aires para nombrar al sucesor de Lousteau, que no tiene intenciones de seguir al frente del espacio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único nombre que por el momento tiene cierto consenso de parte de los todos los sectores es Valdés, quien este miércoles dejará de ser gobernador para ocupar un lugar en el Senado correntino.

La presidencia de Lousteau estuvo marcada por una fuerte división interna entre quienes buscaban ser oposición a Milei y los que consideraban que la mejor opción era acompañar al gobierno.

Esa discusión se vio en el funcionamiento de los bloques en el Congreso y también en las alianzas electorales de este año: Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) acordaron con los libertarios, mientras que Valdés, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy) eligieron conformar el frente Provincias Unidas.

Lousteau, que la semana pasada juró como diputado nacional, pasará a integrar las filas de Provincias Unidas a partir del 10 de diciembre y no del bloque de la UCR, que quedó conformado con los legisladores menos reticentes al oficialismo.

“El presidente del partido juró por otro bloque, es humillante”, cuestionó un radical del bando de los aliados a Milei, que reclama un liderazgo que puedan “coordinar a los bloques y volver a seducir al electorado” en 2027.

Ese sector no descarta respaldar a Valdés, aunque mantienen las dudas sobre cuál sería el perfil del radicalismo si el correntino se hace cargo del Comité Nacional.

“Valdés puso a sus legisladores en el bloque de la UCR, pero después se sacó una foto con Provincias Unidas”, destacó la fuente consultada por NA, y expresó: “Tenemos que seguir representando a los votantes de Juntos por el Cambio”.

Son 106 los delegados de todo el país que el próximo viernes se darán cita en la Ciudad para elegir a la nueva conducción por los próximos cuatro años.