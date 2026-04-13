13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Hospital Lagomaggiore

En el Hospital Lagomaggiore creció la demanda, pero 4 de cada 10 pacientes faltan al turno

La directora del Hospital Lagomaggiore, Valentina Albornoz, aseguró a Sitio Andino que las consultas en especialidades troncales subieron un 50% interanual.

En el Hospital Lagomaggiore creció la demanda, pero 4 de cada 10 pacientes faltan al turno.

En el Hospital Lagomaggiore creció la demanda, pero 4 de cada 10 pacientes faltan al turno.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La crisis de las prepagas desbordó al Hospital Lagomaggiore, donde la demanda creció un 50% interanual. Ante la cantidad de pacientes que abandonaron el sector privado, la directora del nosocomio, Valentina Albornoz, advirtió que el ausentismo alcanza el 40%. Para optimizar la atención en especialidades troncales, trabajan en acortar los plazos de los turnos y reforzar la presencialidad médica.

En diálogo con Sitio Andino, la funcionaria detalló que el fenómeno se siente con especial fuerza en las especialidades troncales, como Clínica Médica, Diabetología, Neurología, Traumatología, Cardiología, Ginecología y Obstetricia.

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Hospital Lagomaggiore: la directora del nosocomio, Valentina Albornoz, habló sobre la creciente demanda.

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Hospital Lagomaggiore: el factor del ausentismo

Paradójicamente, frente a este récord de demanda, el hospital enfrenta un obstáculo interno crítico: el 40% de los pacientes no asiste al turno asignado.

"Tenemos más del 40% de ausentismo, de personas que no concurren el día que tienen asignado su turno, y eso nos llevó a mejorar el sistema de otorgamiento", explicó Albornoz.

Hasta ahora, los turnos se daban mes a mes, lo que generaba largos tiempos de espera. Al no ser casos urgentes, muchos pacientes perdían el interés o la posibilidad de asistir, dejando la vacante sin efecto y perjudicando a otros que necesitan atención inmediata.

Hospital Lagomaggiore.
En el Lagomaggiore se registran más del 40% de ausentismo a la hora de tomar un turno.

En el Lagomaggiore se registran más del 40% de ausentismo a la hora de tomar un turno.

Medidas para agilizar la atención

Para revertir esta situación y optimizar los recursos, la dirección del Lagomaggiore implementará cambios en la gestión:

  • Plazos reducidos: se otorgarán turnos en intervalos de tiempo más cortos para asegurar que el paciente mantenga el compromiso con la cita.

  • Mayor presencialidad: se está reforzando la disponibilidad de los profesionales para que pasen más tiempo en los consultorios, buscando dar una respuesta ágil a la demanda creciente.

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En el Lagomaggiore se otorgarán turnos en intervalos de tiempo más cortos.

En el Lagomaggiore se otorgarán turnos en intervalos de tiempo más cortos.

El traspaso de pacientes del privado al público, gestionado a través del sistema de Reforsal, sigue tensionando la infraestructura estatal.

Mientras los mendocinos buscan refugio en el hospital público ante una medicina prepaga cada vez más inalcanzable, el Lagomaggiore intenta equilibrar sus cuentas y sus salas de espera.

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