El hospital Notti incorporará tecnología antisísmica de vanguardia por primera vez en el sistema público

El Gobierno provincial realizó el acto de apertura de ofertas para la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , una obra clave dentro del plan de modernización del establecimiento. En total, se presentaron once empresas , algunas conformadas en UTE.

El proyecto contempla un edificio de más de 12.700 m² , con un plazo de ejecución de 540 días , donde se concentrarán los servicios ambulatorios del hospital. La nueva infraestructura incluirá 75 consultorios , 60 gabinetes de especialidades , dos quirófanos para cirugías ambulatorias y 30 camas de tratamientos de día , que podrán convertirse en unidades de terapia intensiva ante emergencias.

Uno de los aspectos centrales de la obra es la incorporación de aisladores sísmicos de base , una tecnología de vanguardia que se aplicará por primera vez en un hospital público del país y que permitirá que el edificio continúe funcionando incluso después de un sismo severo .

El centro contará con subsuelo, planta baja y dos niveles superiores , y fue diseñado con criterios de sustentabilidad: parasoles , terrazas preparadas para paneles solares , calefones solares y sistemas de climatización de bajo consumo.

El acto se realizó en el Salón Uspallata del Centro de Congresos y Exposiciones y reunió al gobernador Alfredo Cornejo, al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, a la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, a la directora del Notti, Laura Piovano, y a la subsecretaria de Gestión y Administración, Sabrina Cavello.

Un edificio moderno, sustentable y preparado para emergencias

Tras la apertura de sobres, Cornejo destacó que se trata de "una de las licitaciones más relevantes para la salud pública" y señaló que el proyecto implica una inversión de $27.000 millones para construir 12.725 m², equivalentes a "un hospital nuevo, equipado, y no una estructura vacía". Recordó, además, que la obra se suma a la ampliación actualmente en marcha, con más del 30% de avance y finalización prevista para 2026.

Hoy abrimos los sobres para construir el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Humberto Notti. Se presentaron 7 oferentes, una señal clara del interés y confianza en este proyecto que atrajo a las empresas tradicionales y nuevas para la obra pública. Será el primer hospital… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 1, 2025

El Gobernador contextualizó esta intervención dentro de un proceso más amplio de reformas estructurales en salud pública, al remarcar que "la mitad de la población no tiene obra social y depende del sistema público", lo que motivó la ampliación de servicios, la modernización edilicia y cambios legislativos para fortalecer el recurso humano.

También subrayó la importancia de la conectividad y la digitalización para avanzar hacia un sistema sanitario integrado, y destacó el rol del Notti como centro de referencia regional: "una gran contribución no solo para Mendoza, sino para la región", donde se atienden niños de provincias vecinas y se forman especialistas. Reafirmó, además, su carácter igualador: "cualquier persona, de cualquier clase social, si tiene un problema grave, termina en el Notti".

Cornejo destacó que se trata de "una de las licitaciones más relevantes para la salud pública"

Una obra que avanza en la primera etapa del master plan del Notti

A su turno, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, resaltó la magnitud del proceso licitatorio al señalar que se trata de "una de las obras más importantes en materia de infraestructura sanitaria". Explicó que esta intervención forma parte de la primera etapa del master plan previsto para el Hospital Notti, lo que permitirá que "una vez adjudicada la obra, los plazos comiencen a correr de manera inmediata".

Badui valoró el trabajo conjunto de los equipos de Salud e Infraestructura y señaló que el nuevo centro permitirá reorganizar los servicios del hospital bajo criterios actuales de arquitectura sanitaria, diferenciando la atención de pacientes críticos y de emergencia de quienes requieren consultas crónicas, subagudas, diagnósticos y tratamientos programados.

Badui valoró el trabajo conjunto de los equipos de Salud e Infraestructura

La subsecretaria destacó como un hito la incorporación del sistema de aislación sísmica mediante aisladores friccionales pendulares, subrayando que será "el primer hospital público del país en adoptar esta tecnología", una innovación que calificó de fundamental porque "permite que el edificio se desacople ante eventos sísmicos y continúe operando con toda su funcionalidad" en una provincia de alta sismicidad como Mendoza.

Posteriormente, el ministro Rodolfo Montero destacó que la salud requiere una planificación a mediano y largo plazo, y celebró la continuidad del master plan al afirmar que "los proyectos llevan mucho tiempo y hay que pensarlos con perspectiva".

Recordó que participó en la primera gestión del gobernador Alfredo Cornejo, cuando se desarrolló ese plan, y valoró que muchas de las obras previstas ya están terminadas. Señaló que aún restan avances en áreas como hemodinamia, traumatología y recuperación cardiovascular, pero enfatizó que la mayor parte del plan ya se ha concretado.