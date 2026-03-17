17 de marzo de 2026
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Terminal de ómnibus

Qué hará el Ministerio de Seguridad dentro de la Terminal de Ómnibus tras un nuevo decreto

A través de un comodato, la Provincia de Mendoza habilitó un espacio dentro de la Terminal de Ómnibus.

La Provincia habilitó un espacio dentro de la Terminal para tareas operativas y de atención del Ministerio de Seguridad.

La Provincia habilitó un espacio dentro de la Terminal para tareas operativas y de atención del Ministerio de Seguridad.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza oficializó la instalación de nuevas dependencias del Ministerio de Seguridad y Justicia dentro de la Terminal de Ómnibus, en una medida que apunta a fortalecer la presencia policial en uno de los puntos neurálgicos de circulación de la provincia.

La decisión se formalizó mediante el Decreto N° 334, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba un contrato de comodato gratuito entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa Estación Terminal Mendoza S.A. (E.T.M.), concesionaria del predio.

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Qué establece el decreto

El acuerdo contempla la cesión de un espacio físico dentro de la Terminal —ubicado en el ala este, locales LCE050/051— que será utilizado por la cartera de Seguridad como oficinas operativas, centro de atención y archivo.

El comodato tiene una duración de 36 meses, con vigencia desde el 4 de agosto de 2025 hasta el 3 de agosto de 2028, con posibilidad de prórroga si ambas partes así lo acuerdan.

Según se desprende del texto oficial, el inmueble será destinado a tareas vinculadas a la gestión de la seguridad, lo que permitirá consolidar la presencia institucional en un espacio de alto tránsito de pasajeros.

Más presencia estatal en un punto estratégico

La Terminal de Ómnibus de Mendoza representa uno de los principales nodos de ingreso y egreso de personas en la provincia, tanto para viajes de corta como de larga distancia, con mucha circulación de gente.

En ese contexto, la instalación de oficinas del Ministerio de Seguridad apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas o de emergencia.

Si bien el decreto no detalla operativos específicos, la medida se enmarca en una estrategia más amplia de reforzar la prevención y el control en espacios públicos con alta circulación.

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