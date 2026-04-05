5 de abril de 2026
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Javier Milei

Conflicto en la cúpula del Gobierno Nacional: Javier Milei acusa a Victoria Villarruel de boicot y traición

El Presidente Javier Milei acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de intentar boicotearlo y de tramar acciones en su contra desde 2021.

Javier Milei acusa a Victoria Villarruel de traición.

Javier Milei acusa a Victoria Villarruel de traición.

Por Sitio Andino Política

El conflicto en la cúpula del Poder Ejecutivo de Argentina sumó este domingo un nuevo capítulo de alto voltaje luego de una entrevista concedida por el Presidente Javier Milei al medio español El Debate.

Durante el reportaje, realizado en el marco de su visita al Madrid Economic Forum, Milei acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de intentar boicotear su gestión y de traicionarlo, asegurando que estas maniobras vienen siendo “craneadas” desde 2021.

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Javier Milei y Victoria Villarruel, enfrentados.

Acusaciones de boicot y fractura política en el Gobierno Nacional

El mandatario del Gobierno Nacional explicó que Villarruel habría tratado de cancelar su presencia en eventos estratégicos internacionales, y vinculó estas acciones con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo. Según Milei, la vicepresidenta se ausentó de la firma del acuerdo alegando un cuadro gripal, aunque al día siguiente participó del desfile oficial.

“Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, remarcó Milei, poniendo énfasis en la frialdad de sus escasas apariciones conjuntas desde julio de 2024. Además, señaló que Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, en alusión a su entorno político actual.

Acercamientos polémicos al pasado

Uno de los puntos más controversiales mencionados por el Presidente fue el acercamiento de Villarruel a figuras del pasado político, incluyendo su encuentro en octubre de 2024 con la exmandataria María Estela Martínez de Perón.

Milei cuestionó la inauguración de un busto en honor a Isabel Perón en la Cámara alta, interpretándolo como una provocación directa a la línea ideológica del Gobierno.

Además, denunció que el círculo íntimo de la vicepresidenta “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, profundizando la desconfianza mutua.

Milei y Villarruel
Javier Milei participa del Tedeum y se reencuentra con Villarruel.

Javier Milei participa del Tedeum y se reencuentra con Villarruel.

Estrategia de desgaste y desconfianza

Hacia el final de la entrevista, Milei confesó su sorpresa ante lo que considera una estrategia de desgaste de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas.

“Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó el Presidente, visiblemente molesto por versiones de un presunto complot junto a disidentes del partido español Vox.

Con estas declaraciones, el líder de La Libertad Avanza dejó en claro que la relación institucional con la vicepresidenta está reducida al mínimo, y que la desconfianza mutua se ha convertido en el eje central del vínculo entre los dos máximos referentes del país.

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