5 de abril de 2026
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Diputado impulsa proyecto para que el Congreso autorice cualquier acción militar en el exterior

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto que busca garantizar que Argentina no participe de conflictos bélicos internacionales

Diputado Eduardo Valdés.

Diputado Eduardo Valdés.

Por Sitio Andino Política

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley con el objetivo de mantener a Argentina al margen de cualquier conflicto bélico internacional, en el marco de la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La iniciativa busca que el Congreso Nacional apruebe cualquier acción que implique movimientos de tropas o compromisos militares, reforzando el papel indelegable de la cámara legislativa en decisiones de política exterior.

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La medida respondió a un comunicado de la embajada iraní en Uruguay con duras críticas hacia la Casa Rosada, donde se cuestionaba la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Cancillería explicó que la expulsión se basó en “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

El proyecto del diputado Eduardo Valdés

Según la iniciativa, la postura adoptada por el Ejecutivo “entra en abierta contradicción con los principios de paz, no intervención y solución pacífica de las controversias que históricamente guiaron la política exterior argentina”.

Valdés subrayó que Argentina se ha caracterizado por su defensa del multilateralismo y del derecho internacional, y advirtió que los anuncios públicos pueden tener consecuencias concretas si se traducen en acciones militares.

El proyecto también reafirma el rol exclusivo del Congreso para autorizar la declaración de guerra, la paz o el despliegue de fuerzas nacionales fuera del territorio, en línea con lo estipulado por el artículo 75, incisos 25 y 28 de la Constitución Nacional Argentina.

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Críticas al oficialismo

El diputado expresó su “enérgico rechazo y preocupación” por la política exterior adoptada por el Ejecutivo y advirtió que “no se puede comprometer el interés nacional ni la seguridad de la población sin el debido respeto al orden constitucional vigente”.

“El Congreso no puede permanecer en silencio frente a manifestaciones que comprometen la paz y la tradición diplomática argentina. Nuestro país debe sostener una posición clara en favor del diálogo, la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos”, concluyó Valdés.

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