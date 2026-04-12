Comienza por segunda vez el juicio por la muerte de Diego Maradona tras un escándalo judicial

Más de cinco años después de su muerte, el caso vuelve a ponerse en marcha

Este martes 14 de abril comenzará en los Tribunales de San Isidro el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , luego de que el primer proceso fuera declarado nulo en 2025 por el escándalo judicial vinculado al documental Justicia Divina.

El nuevo debate oral intentará determinar la responsabilidad penal de siete profesionales de la salud acusados de presunto homicidio simple con dolo eventual en el tratamiento médico que recibió el ex capitán de la Selección argentina durante sus últimos días.

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El caso volverá a comenzar desde cero tras la anulación total del proceso anterior, una decisión que obligó a repetir audiencias, testimonios y pruebas que ya habían sido expuestas durante el juicio inicial.

En el banquillo de los acusados volverán a sentarse siete integrantes del equipo médico que atendió a Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre:

Este martes 14 de abril comenzará en los Tribunales de San Isidro el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Leopoldo Luque , neurocirujano y médico personal de Maradona.

, neurocirujano y médico personal de Maradona. Agustina Cosachov , psiquiatra que indicaba la medicación del ex futbolista.

, psiquiatra que indicaba la medicación del ex futbolista. Carlos Díaz , psicólogo que integraba el equipo terapéutico.

, psicólogo que integraba el equipo terapéutico. Ricardo Omar Almirón , enfermero que lo asistía en el country San Andrés.

, enfermero que lo asistía en el country San Andrés. Mariano Perroni , coordinador de los enfermeros.

, coordinador de los enfermeros. Pedro Di Spagna , médico clínico consultado por el equipo.

, médico clínico consultado por el equipo. Nancy Edith Forlini, responsable médica de la internación domiciliaria.

La única imputada que no participará de este proceso es la enfermera Dahiana Madrid, quien afrontará un juicio por jurados populares en un expediente separado.

juicio maradona Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona Foto: NA

Familiares y testigos volverán a declarar

Durante el proceso se espera nuevamente la declaración de decenas de testigos, entre ellos las hijas del ídolo Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda, madre del hijo menor del ex futbolista.

También volverán a presentarse médicos que participaron de la autopsia, allegados que acompañaron al ex jugador en sus últimos días y diferentes profesionales que tuvieron contacto con el equipo médico.

diego maradona, juicio, gianinna, dalma Durante el proceso se espera nuevamente la declaración de decenas de testigos, entre ellos las hijas del ídolo Dalma Maradona Foto: NA

Las audiencias se desarrollarán todos los martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio judicial ubicado en la calle Ituzaingó 340. Para la jornada inaugural se prevé una fuerte movilización de fanáticos y organizaciones que reclamarán justicia por el "Diez".

El escándalo que anuló el primer juicio

El primer proceso judicial terminó abruptamente en 2025 tras revelarse que se estaba filmando un documental dentro del tribunal sin autorización.

julieta makintach, juicio, diego maradona El escándalo se desató cuando el fiscal Patricio Ferrari exhibió en plena audiencia imágenes del proyecto audiovisual Foto: NA

La investigación determinó que la entonces jueza Julieta Makintach participó en el proyecto audiovisual Justicia Divina, que incluía escenas grabadas en los pasillos del tribunal, entrevistas en su despacho y material registrado durante audiencias del juicio.

Incluso se detectó que una cámara ingresó a la sala de audiencias sin autorización, registrando diferentes momentos del proceso

El escándalo se desató cuando el fiscal Patricio Ferrari exhibió en plena audiencia imágenes del proyecto audiovisual. La situación generó conmoción entre los presentes, especialmente entre las hijas de Maradona y Verónica Ojeda, quienes rompieron en llanto.

Ante las irregularidades detectadas, el tribunal resolvió la nulidad absoluta del debate, lo que obligó a reiniciar todo el proceso judicial.

La destitución de la jueza Makintach

Tras el escándalo, se presentaron denuncias penales y pedidos de juicio político contra la magistrada.

El 18 de noviembre de 2025, la Legislatura bonaerense votó por unanimidad la destitución de Makintach y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

juicio, maradona, makintach Tras el escándalo, se presentaron denuncias penales y pedidos de juicio político contra la magistrada Foto: NA

En la causa penal que aún continúa en trámite, la ex jueza está imputada por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Un nuevo tribunal para un caso histórico

El nuevo juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El proceso intentará esclarecer las responsabilidades médicas en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, cuando el ex futbolista falleció en una casa del country San Andrés, en Tigre.

La autopsia determinó que el ídolo murió por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, en medio de la internación domiciliaria que había comenzado semanas antes tras su operación por un hematoma subdural.

Más de cinco años después de su muerte, el caso vuelve a ponerse en marcha en uno de los juicios más trascendentes de la historia judicial argentina.

Fuente: Noticias Argentinas