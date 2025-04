En su visita a Mendoza, Macri evitó confrontar con Cornejo y ninguneó a Hebe Casado

Aseguró que la estrategia política en Mendoza la diagrama Pradines y la conducción nacional no intervendrá en esa decisión. El senador provincial fue claro al respecto: “Debemos armar un frente amplio como alternativa al estancamiento” que representa -según su visión- la gestión de Alfredo Cornejo.

Mauricio Macri en Mendoza, Hotel Hilton, Pro, Gabriel Pradines Gabriel Pradines fue crítico de la gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza Foto: Cristian Lozano

En tal sentido, Macri señaló que el vínculo con el gobernador mendocino es “cordial”, aunque reveló que “no tenemos un trato habitual” como supo suceder durante la existencia (y convivencia) de la coalición Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que el PRO -como la mayoría de las fuerzas políticas de la Provincia- está a la espera de la confirmación del oficialismo respecto al desdoblamiento o no de las elecciones locales, y si propondrá la suspensión de las PASO. Algo que se definirá en el corto plazo. No obstante, es imposible que el partido amarillo y el radicalismo coincidan en un mismo espacio este año.

El ninguneo de Mauricio Macri a Hebe Casado en su visita a Mendoza

En la antesala de la llegada del expresidente a la Provincia, la vicegobernadora Hebe Casado (aún afiliada al PRO, pero con ganas de pegar el salto a LLA) reunió a los presidentes de las seccionales partidarias departamentales de su sector, para elevar un reclamo a la conducción de Pradines y Macri por “falta de convocatoria” al resto de las líneas internas que integran esa fuerza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1910820869699498468&partner=&hide_thread=false Acompañé a los presidentes departamentales del PRO en Mendoza en una foto conjunta para visibilizar algo que venimos denunciando hace tiempo: no somos convocados a las decisiones partidarias y exigimos que se respete la institucionalidad.



“Tenemos derecho a participar; y la responsabilidad de representar a nuestros afiliados. Y eso hoy está siendo ignorado”, indicaron desde el espacio que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Lo que dijo la vicegobernadora no lo escuché, pero me parece que no me perdí nada, así que prefiero pasar a otra pregunta”, dijo, tajante, Macri.

El “palito” de Mauricio Macri a Omar De Marchi

Uno de los grandes ausentes de la velada fue el principal referente del PRO en la Provincia, Omar De Marchi, quien como miembro del gabinete de Milei se sitúa en una posición incómoda dentro de su partido.

Ante la consulta si respaldaría una candidatura a la diputación nacional del lujanino, Macri puso como ejemplo su decisión de no postularse a ningún cargo “para darle espacio a gente más joven y que otra gente vaya tomando la posta”.

“Hoy Omar está en una tarea muy importante (vicepresidente de Aerolíneas Argentinas) y siempre va a encontrar trabajo”, ironizó Macri.