La economista señaló que los puestos de trabajo se encuentran en una suerte de “meseta” , aunque la tendencia es más bien hacia la baja . Agregó que realizan a diario seguimientos de las ofertas laborales en Internet y que identifican cierto estancamiento : “Si bien no ha caído, se ha mantenido, no está creciendo”.

22 de Julio de 2025, Economista Paula Pía Ariet Mendoza se prepara para el Foro de Compensaciones: empleo, salarios e IA en el centro del debate Foto: Cristian Lozano

Explicó que los indicadores cambian en función de qué período se analice. Es decir, si se compara entre un año y otro el resultado tiende a ser más positivo. Por el contrario, si se compara de semestre a semestre los resultados son negativos. “Siempre tenés que comparar el mismo semestre porque si no podés cometer errores estacionales que sean muy marcados”, sostuvo.

Ariet ilustró la situación de la siguiente manera: “La mejor imagen que yo veo es la una olla de leche que hirvió y que cuando bajás, la espuma también, pero ahora hay que ver qué quedo”.

Cómo están los salarios en 2025

Hoy la Canasta Básica Total (CBT) se ubica por encima del $1.100.000. Sin embargo, muchos salarios no llegan a cubrir ese total. Si bien se trata del monto mínimo por familia, lo cierto es que los salarios y el poder adquisitivo están golpeados, tal como revelan numerosos informes.

Al respecto, la economista advirtió que “tuvimos un 2023 en el que perdimos mucho poder adquisitivo; hay análisis que dicen que en 10 años perdimos 10 sueldos”.

“El 2024 recuperamos un poquito de esa pérdida de poder adquisitivo. Pero el 2025 venimos casi igual a la inflación”. No obstante, desde el oficialismo aseguran que los salarios van por arriba de la inflación. Siguiendo a Ariet, ocurre que los salarios en el INDEC se miden de tres maneras: “Miden el salario registrado, el salario del sector público y el salario de los no registrados. Los no registrados son los que crecen a una velocidad muy superior a los demás, pero porque venían de muy por abajo”.

A pesar de la recuperación, resaltó que todavía no se alcanzan niveles similares al de años anteriores: “La pérdida de poder adquisitivo todavía no se recupera, no llegamos a los niveles que teníamos en 2020”, sostuvo.

La Inteligencia Artificial, ¿amenaza o aliada?

En un momento donde Internet es una parte natural de nuestras vidas, la Inteligencia Artificial arriba para revolucionar todavía más el presente. La IA avanza sobre las distintas esferas, siendo la del mercado laboral una de las más afectadas.

La revista Forbes reveló recientemente que más del 20% de los empleados estadounidenses teme perder su trabajo por el avance la IA Generativa. Ahora bien, ¿la IA va a reemplazar el trabajo humano? ¿Es una amenaza o, por el contrario, es una potencia? ¿Qué posición deben tomar empleados y empleadores?

En principio, Ariet señaló que “la inteligencia artificial, más que una amenaza, es lo que te va a hacer más productivo”. “La inteligencia artificial es una amenaza si no la usás, porque el que la use va a ser mucho más productivo que vos”.

Ejemplificó con el trabajo de un traductor: “Si antes cobraba 3 dólares la hoja y te lo entregaba en 40 días, hoy un traductor cobra 75 dólares la hoja y te lo entrega en 48 horas. Él gana más y a usted le sale más barato”.

“No es que es automático la traducción porque una vez que la traduce él la relee. Pero no es lo mismo releer que escribir. Entonces automáticamente mejoró tu productividad”.

Siguiendo a la economista, trabajar con IA es trabajar de forma más eficaz, práctica y productiva. Es una herramienta que no debe ser ignorada porque ya “hay otros que la están usando”.

Foro de Compensaciones y Beneficios

El foro se llevará adelante el 14 de agosto en el Arena Maipú y contará con un link que permitirá a los interesados conectarse de forma virtual. Está dirigido principalmente a aquellas personas que toman decisiones dentro de las organizaciones, como gerentes generales y líderes de recursos humanos.

Contará con tres paneles:

Panel principal: expondrán Gustavo Reyes (Fundación Mediterránea) y Paula Pía Ariet (Gestión & Capital Humano), donde presentarán las claves económicas y las últimas tendencias en salarios, bonos y beneficios;

Panel Industrias: buenas prácticas y estrategias frente a la caída del poder adquisitivo, con Gerentes Generales y de Gerentes de Recursos Humanos;

buenas prácticas y estrategias frente a la caída del poder adquisitivo, con Gerentes Generales y de Gerentes de Recursos Humanos; Panel Minería: realidades de un sector estratégico con alto movimiento y desafíos de retención, con Gerentes Generales y de Gerentes de Recursos Humanos.

También contará con una charla inspiradora, donde Fer Niizawa (Nawaiam) compartirá su visión sobre liderazgo y cambio en contextos.