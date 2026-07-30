La Lepra recibe a Huracán con el objetivo de volver al triunfo: horario, TV y posibles formaciones

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional comenzará en Mendoza con el duelo entre Independiente Rivadavia y Huracán . El encuentro se disputa este viernes desde las 19 en el estadio Bautista Gargantini . Mientras espera la serie de octavos de final de la Copa Libertadores , la Lepra buscará su primera victoria en el certamen tras igualar sin goles con Atlético Tucumán en el debut.

El partido será arbitrado por Pablo Dóvalo y se puede seguir en vivo por la señal de TNT Sports .

La Lepra llega a este compromiso luego de empatar 0 a 0 como visitante frente a Atlético Tucumán en la primera fecha . Si bien mostró una buena propuesta futbolística, el equipo de Alfredo Berti careció de eficacia en los últimos metros y no pudo quedarse con los tres puntos.

Más allá de su presente en el Torneo Clausura , Independiente Rivadavia también atraviesa un gran momento a nivel internacional. En los octavos de final de la Copa Libertadores enfrentará a Fluminense y, además, lidera la tabla anual , por lo que buscará un triunfo que le permita sostener su protagonismo en ambas competencias.

La Lepra también tuvo la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, aunque el encuentro previsto para el 21 de julio fue suspendido. Previamente, había conseguido una destacada clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Tigre en los 16avos de final.

Huracán, por su parte, llega con el ánimo en alza luego de vencer 1 a 0 a Banfield en su estreno en el Torneo Clausura. El Globo tiene como principal objetivo el campeonato local, ya que quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina tras caer por la mínima ante Barracas Central.

El historial reciente entre ambos equipos es muy parejo. Registran dos victorias por lado y un empate. El antecedente más cercano fue por el Torneo Apertura 2026, cuando Independiente Rivadavia se impuso 2 a 1 como visitante.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Luego de este compromiso, el equipo dirigido por Alfredo Berti visitará a Sarmiento por la tercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el 3 de agosto, desde las 16.45.

La síntesis de Independiente Rivadavia versus Huracán

Los resultados

Las posiciones