Mendoza vuelve al centro de la escena con el torneo de fútbol amateur más importante del mundo

Mendoza fue confirmada como sede de una nueva edición del torneo internacional de la Asociación de Fútbol Internacional Amateur (AFIA) , la organización de fútbol máster más grande del mundo. El certamen, que regresará a Sudamérica en 2027, se disputará del 25 de septiembre al 3 de octubre y combinará competencia deportiva, turismo y experiencias de primer nivel .

"La elección de Mendoza por parte de la AFIA ratifica el posicionamiento internacional que ha alcanzado nuestra provincia para la realización de grandes eventos deportivos y turísticos", destacó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

La funcionaria explicó que la competencia tendrá un importante impacto económico , ya que movilizará a cerca de 700 visitantes que utilizarán servicios de alojamiento, gastronomía y transporte, además de recorrer los principales atractivos turísticos de la provincia. "Este tipo de encuentros nos permite seguir mostrando al mundo todo lo que Mendoza tiene para ofrecer como destino durante todo el año", agregó.

Aunque se trata de un evento deportivo, desde la organización remarcaron que uno de sus principales diferenciales es el impacto turístico . Los participantes permanecerán en Mendoza durante siete días, una estadía considerablemente más extensa que la de la mayoría de las competencias de este tipo.

"Esto es algo diferente a cualquier otro evento: la larga estadía", señalaron desde AFIA. Además, explicaron que la delegación estará integrada tanto por los futbolistas como por sus familias y acompañantes. "Por eso llegará tanta gente. Cuando no estén jugando al fútbol, estarán recorriendo las principales atracciones del destino".

La organización también confirmó que alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Mendoza para utilizar el Estadio Malvinas Argentinas, un escenario que refleja la relevancia internacional del certamen.

Qué es la AFIA

La Asociación de Fútbol Internacional Amateur (AFIA) acumula más de 100 ediciones organizadas y reúne a miles de futbolistas amateurs de entre 35 y 70 años. Sus competencias se distinguen por combinar el deporte con actividades turísticas, culturales y de integración para jugadores, familiares y acompañantes.

Para Mendoza, que albergará la 105.ª edición del torneo, la realización del evento representa una importante oportunidad para fortalecer el turismo y dinamizar la economía local. Se espera un fuerte movimiento en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y atractivos turísticos de toda la provincia, además de una nueva oportunidad para exhibir al mundo la calidad de su infraestructura, la hospitalidad de sus servicios y la diversidad de sus paisajes.

La edición 2027 marcará el quinto torneo de AFIA que se disputará en Argentina. Anteriormente, la competencia se desarrolló en Buenos Aires en 1990, 1998 y 2006, mientras que Mendoza fue sede en 2007. El regreso a la provincia reafirma la confianza de la organización en la capacidad local para recibir eventos internacionales de gran convocatoria.

La expectativa ya es elevada: cerca de 40 equipos provenientes de casi todos los estados de Brasil y de otros países manifestaron formalmente su interés en participar, lo que anticipa una destacada convocatoria internacional.

Presentaron oficialmente el calendario

El presidente y fundador de AFIA, Rogerio Donato, explicó que el primer paso rumbo al certamen fue el lanzamiento oficial del calendario de AFIA Mendoza 2027, realizado el 9 de julio a las 18 (hora de Brasilia), con la participación de cerca de 70 líderes de grupos estratégicos de todo Brasil, responsables de delegaciones de entre 40 y 100 personas.

"Nuestra institución tiene 37 años de trayectoria. En abril realizamos el evento número 100 de AFIA y Mendoza será la sede de nuestra edición número 105", destacó el dirigente.

Categorías oficiales

La AFIA organiza sus competencias según la edad de los jugadores:

Bronce (40+): hasta seis jugadores de campo de 35 años o más y dos arqueros de 30 años o más.

Plata (45+): hasta seis jugadores de campo de 40 años o más y dos arqueros de 35 años o más.

Oro (50+): hasta seis jugadores de campo de 47 años o más y dos arqueros de 40 años o más.

Platino (55+): hasta seis jugadores de campo de 50 años o más y dos arqueros de 45 años o más.

Diamante (60+): hasta seis jugadores de campo de 57 años o más y dos arqueros de 50 años o más.

Zafiro (65+): sin excepciones para jugadores de campo y hasta dos arqueros de 58 años o más.

Rubí (70+): sin excepciones para jugadores de campo y hasta dos arqueros de 64 años o más.

Para la edición que se disputará en Mendoza se espera la participación de entre 21 y 24 equipos.