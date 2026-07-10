10 de julio de 2026
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Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad anunció un operativo especial por el partido de Argentina: los detalles

El Ministerio de Seguridad anunció un operativo preventivo por el partido de la Selección contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Arístides Villanueva es uno de los lugares apuntados por el Ministerio de Seguridad.&nbsp;

La Arístides Villanueva es uno de los lugares apuntados por el Ministerio de Seguridad. 

 Por Pablo Segura

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza desplegará este sábado un importante operativo preventivo con cerca de 400 efectivos policiales para garantizar el orden en el contexto del partido que disputará la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El dispositivo comenzará a las 21.30 y se extenderá hasta la finalización de las celebraciones. El principal foco del operativo estará puesto en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza, tradicional punto de encuentro de los hinchas, donde se implementará un anillo de seguridad con controles de acceso, requisas preventivas y vigilancia sobre comercios y vidrieras para evitar incidentes.

Además, el plan de seguridad abarcará otros sectores de alta concentración de público, como la avenida Arístides Villanueva, Juan B. Justo y la Plaza Godoy Cruz, mientras que también habrá un operativo especial en la Terminal de Ómnibus para restringir la circulación de colectivos desde las 21.30.

Cómo será el operativo del Ministerio de Seguridad por el partido del Mundial 2026

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, alrededor de 400 efectivos de distintas dependencias policiales participarán del dispositivo preventivo que se montará en distintos puntos del Gran Mendoza.

El Ministerio de Seguridad dispuso un vallado especial en zona del kilómetro 0.

El Ministerio de Seguridad dispuso un vallado especial en zona del kilómetro 0.

En el Kilómetro 0 se establecerá un anillo de seguridad sobre las cuatro calles de acceso. Allí se realizarán controles de ingreso y requisas preventivas a quienes ingresen a la zona de festejos. Además, habrá vigilancia específica sobre comercios, vidrieras y mobiliario urbano.

Como parte de las medidas de prevención, también se colocarán vallados en sectores estratégicos, especialmente en inmediaciones de semáforos, cartelería urbana y kioscos de diarios y revistas, con el objetivo de proteger la infraestructura pública y privada.

En la avenida Arístides Villanueva, otro de los puntos habituales de concentración tras los partidos de la Selección Argentina, se implementarán controles en las dos primeras cuadras, donde se efectuarán requisas de ingreso y tareas de prevención sobre los locales comerciales.

El operativo también incluirá presencia policial sobre Juan B. Justo, con dispositivos destinados a resguardar los comercios, mientras que en la Plaza Godoy Cruz habrá un despliegue preventivo integrado por efectivos policiales y personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

Por otra parte, desde las 21.30 se restringirá la circulación de colectivos, con efectivos apostados en las terminales para impedir salidas no autorizadas de unidades durante los festejos.

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