Golpe de autoridad: Los Pumas reaccionaron, bajaron a Gales y despegaron

Los Pumas mostraron una versión mucho más sólida, manejaron los hilos del encuentro durante gran parte de la tarde y festejaron por primera vez en el Nations Championship 2026.

Los Pumas dieron la respuesta que esperaban Felipe Contepomi y todo el rugby argentino. Luego de un debut con derrota ante Escocia, el seleccionado nacional levantó notablemente su nivel, derrotó 35 a 21 a Gales en San Juan y sumó su primer triunfo en el World Rugby Nations Championship 2026 . Con autoridad, paciencia y contundencia, Argentina fue de menor a mayor y construyó una victoria que alimenta la ilusión.

La jornada también quedó marcada por un hecho histórico. Guido Petti disputó su partido número 100 con Los Pumas , convirtiéndose en apenas el sexto jugador del seleccionado argentino en alcanzar esa marca. El homenaje encontró el mejor escenario posible: un triunfo convincente ante un rival siempre exigente.

El comienzo fue equilibrado y con dos equipos estudiándose, pero Argentina fue encontrando espacios a partir de la presión defensiva y la velocidad para mover la pelota. Cada avance comenzó a transformarse en peligro y el equipo ganó confianza con el correr de los minutos.

Los tries de Joaquín Oviedo , Justo Piccardo , Marcos Kremer y Santiago Carreras , todos convertidos por un impecable Tomás Albornoz , permitieron que Los Pumas se marcharan al descanso con una ventaja de 28-14 , reflejando la superioridad que mostraron en el desarrollo del primer tiempo.

¡Triunfo de Los Pumas! El equipo argentino venció a Gales en el Estadio Bicentenario de San Juan y consiguió su primer triunfo en el Nations Championship.



Joaquín Oviedo (2), Justo Piccardo, Marcos Kremer, Santiago Carreras.

Tomás Albornoz (5).



Sábado 18 de julio a… pic.twitter.com/SiIEUHSXXl — Los Pumas (@lospumas) July 11, 2026

Gales reaccionó, pero Argentina nunca perdió el control del partido

En el complemento, el seleccionado galés intentó descontar para volver a meterse en el encuentro. Sin embargo, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi respondió con serenidad, sostuvo la intensidad defensiva y administró la diferencia sin caer en la desesperación.

El golpe definitivo llegó con el segundo try de Joaquín Oviedo, una de las grandes figuras de la tarde. La posterior conversión de Tomás Albornoz estableció el 35-21 final y selló una victoria que dejó muy buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

El triunfo acomodó a Los Pumas en la tabla del Nations Championship 2026

Con este resultado, Argentina alcanzó los seis puntos y quedó en la tercera posición de la Conferencia Sur, solamente por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda, que mantienen puntaje ideal tras dos presentaciones.

En la Conferencia Norte, Irlanda lidera con 10 unidades, seguida por Francia con 7, Escocia con 6, mientras que Inglaterra y Gales suman 5. Italia, en tanto, continúa sin puntos luego de las dos primeras jornadas.

Así quedaron las posiciones del Nations Championship 2026

Conferencia Norte

Irlanda , 10 puntos.

, 10 puntos. Francia , 7.

, 7. Escocia , 6.

, 6. Inglaterra , 5.

, 5. Gales , 5.

, 5. Italia, 0.

Conferencia Sur

Sudáfrica , 10 puntos.

, 10 puntos. Nueva Zelanda , 10.

, 10. Argentina , 6.

, 6. Japón , 4.

, 4. Australia , 3.

, 3. Fiji, 0.

Todos los resultados de la segunda fecha

La jornada dejó varios resultados contundentes. Nueva Zelanda goleó 47-17 a Italia, Francia derrotó 42-26 a Australia, Irlanda venció 36-20 a Japón, Inglaterra aplastó 73-8 a Fiji y Sudáfrica superó 42-28 a Escocia. El cierre quedó para la victoria de Los Pumas por 35-21 frente a Gales en San Juan.