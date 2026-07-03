El mendocino Rodrigo Isgró será titular en Los Pumas para enfrentar a Escocia

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para su estreno en el Nations Championship y habrá una presencia mendocina desde el inicio. Rodrigo Isgró fue ratificado como titular por Felipe Contepomi y ocupará una de las puntas en el duelo de este sábado ante Escocia, que se disputará en Córdoba.
Los Pumas formarán con Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.
Entre los suplentes estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.
El encuentro marcará el inicio del Nations Championship para el seleccionado argentino, que buscará comenzar el torneo con un triunfo frente a un duro rival como Escocia.
Cuándo juegan y cómo ver el partido entre Los Pumas y Escocia
El duelo será este sábado, con la transmisión desde las 15:00 y el kick-off a partir de las 16:10, y se podrá observar en vivo en Disney+ Plan Premium y ESPN 2.