3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Rodrigo Isgró

El mendocino Rodrigo Isgró será titular en Los Pumas para enfrentar a Escocia

La Selección de Rugby, con la presencia del jugador mendocino Rodrigo Isgró, juega por la 1era fecha del Nations Championship. Mirá lo que se viene.

Felipe Contepomi dio a conocer la formación de Los Pumas para el debut en el Nations Championship y Rodrigo Isgró volverá a ser titular.

Felipe Contepomi dio a conocer la formación de Los Pumas para el debut en el Nations Championship y Rodrigo Isgró volverá a ser titular.

Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para su estreno en el Nations Championship y habrá una presencia mendocina desde el inicio. Rodrigo Isgró fue ratificado como titular por Felipe Contepomi y ocupará una de las puntas en el duelo de este sábado ante Escocia, que se disputará en Córdoba.

El mendocino compartirá la línea de tres cuartos con Mateo Carreras, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo y Santiago Carreras, en un equipo que presentará varias bajas por lesión y otras ausencias.

La formación confirmada de Los Pumas

Los Pumas formarán con Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.

Entre los suplentes estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

El encuentro marcará el inicio del Nations Championship para el seleccionado argentino, que buscará comenzar el torneo con un triunfo frente a un duro rival como Escocia.

Cuándo juegan y cómo ver el partido entre Los Pumas y Escocia

El duelo será este sábado, con la transmisión desde las 15:00 y el kick-off a partir de las 16:10, y se podrá observar en vivo en Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

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