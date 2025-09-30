El automovilismo mendocino según Hugo Mari: la crisis, los jóvenes pilotos y el anhelo de un autódromo

El Zonal Cuyano, una de las categorías históricas del automovilismo local.

El automovilismo de la provincia de Mendoza atraviesa un momento clave: entre el impacto de la crisis económica , la caída de participantes en el Zonal Cuyano y el desafío de mantener vivo el campeonato, la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (Femad) trabaja para sostener la actividad y acompañar a los pilotos que sueñan con competir a nivel nacional e internacional .

En diálogo con este medio, Hugo Mari , presidente de la Femad , realizó un balance del presente del deporte motor provincial . Analizó la situación económica , destacó a los jóvenes talentos que se proyectan fuera de Mendoza y cuestionó la falta de visión política para construir un autódromo que permita atraer categorías nacionales y potenciar el turismo deportivo.

“Hoy el principal desafío que tenemos es lograr que el Zonal Cuyano llegue vigente al final de la temporada 2025 con una cantidad mínima de autos que nos permita seguir creyendo en la continuidad de la actividad”, expresó Mari .

La crisis económica golpeó fuerte: los altos costos para poner un auto en pista hicieron caer la participación. “Lamentablemente es una situación que afecta a todo el país y Mendoza no es ajena”, dijo el dirigente, que ve clave mantener un parque estable para sostener el campeonato.

La Femad busca que cada piloto pueda tener continuidad y mejorar su rendimiento: “Nuestro objetivo es que cada corredor tenga práctica periódica, reglas claras y carreras competitivas que le permitan progresar fecha a fecha. Eso le da vigencia al deporte y mantiene el interés”.

Procar 4000 (3) Los Maggini representan a Mendoza en el Procar 4000.

Talentos del automovilismo que se proyectan en el país y el mundo

Mari subrayó que, pese a la crisis, Mendoza sigue siendo una potencia reconocida: “Hoy somos considerados por la SEDA y la ACTC como una de las tres provincias más importantes, detrás de Buenos Aires y Córdoba”.

Entre los nombres destacados, mencionó a Julián Santero como máximo referente nacional y a jóvenes con proyección internacional: “Tenemos a Francisco Figueroa, que compite a nivel mundial con apoyo de la FIA; es un chico muy joven que ya demuestra un gran potencial”. También resaltó a Berni Llaver y Gonzalo Antolín, dos pilotos mendocinos con presencia en categorías nacionales.

Julián Santero Julián Santero se destaca en el Turismo Carretera.

El sueño (por ahora frustrado) de un nuevo autódromo en Mendoza

Uno de los reclamos centrales es la falta de infraestructura: “Es una lástima que el gobierno provincial haya desestimado construir un nuevo autódromo. Un circuito no es un gasto: es turismo, movimiento económico y promoción para la provincia”, advirtió Mari.

El dirigente comparó con el caso de Santiago del Estero: “Termas de Río Hondo puso a la provincia en el mapa mundial. Mendoza podría vivir lo mismo con Turismo Carretera u otras categorías nacionales”.

De todos modos, reconoció algunos avances: “Gracias a la gestión de la gente de AVE habrá un pequeño aporte para reacondicionar el autódromo de San Martín y traer el Turismo Nacional en noviembre. Es poco, pero al menos genera actividad”.

Zonal Cuyano El tradicional Zonal Cuyano tiene a grandes competidores.

Consejos para quienes sueñan con ser pilotos de automovilismo

“A un chico que quiere ser piloto le digo que no deje de intentarlo. Puede empezar desde abajo, en categorías amateurs, sin grandes recursos. Soñar y perseguirlo es clave: tarde o temprano llega”, aconsejó Mari.

También destacó el rol del entorno: “La familia es fundamental. Es la que empuja, acompaña y da fuerzas para seguir. Un piloto con apoyo familiar tiene muchas más chances de llegar lejos”.

image Hugo Mari trabaja para el crecimiento del deporte en el plano local.

Pilotos mendocinos y sus categorías en el automovilismo

Julián Santero → Turismo Nacional (Clase 3) y Turismo Carretera

Bernardo “Berni” Llaver → TC2000 / TCR South America

Tomás Vitar → Turismo Pista (Clase 3)

Matías Jalaf → Turismo Carretera

Lucas Vicino → Turismo Nacional (Clase 3)

Gonzalo Antolín (San Rafael) → Turismo Nacional (Clase 2)

Maximiliano Palau → Turismo Pista (Clase 1)

Nicolás Palau → TC2000

Los Maggini → Karting / categorías zonales / Procar 4000