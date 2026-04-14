Camilo Ugo Carabelli sorprendió a Khachanov y avanzó a octavos en Barcelona

Camilo Ugo Carabelli dio el golpe en Barcelona al eliminar a un top del ranking mundial.

Camilo Ugo Carabelli firmó un triunfazo de alto impacto en el ATP 500 de Barcelona al vencer a Karen Khachanov y meterse en octavos de final. El argentino mostró un nivel sólido, sin fisuras , y confirmó que está para dar pelea en la gira sobre polvo de ladrillo.

El argentino, ubicado en el puesto 64 del ranking, se impuso por 6-3 y 6-4 en apenas 1 hora y 14 minutos , en un partido donde dominó de principio a fin.

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Ugo Carabelli jugó con una claridad táctica notable: no le concedió ni una sola oportunidad de quiebre a su rival y golpeó en los momentos justos. Con una ruptura por set , le alcanzó para construir una victoria que terminó siendo más cómoda de lo esperado .

“Sabía que tenía que ser agresivo y sostener el nivel todo el partido” , dejó entrever el rendimiento del argentino, que no bajó la intensidad en ningún momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tenisudamerica/status/2044052634001142150&partner=&hide_thread=false Camilo terminó con una racha de 13 derrotas seguidas de argentinos VS Khachanov



Fran

Báez

Cachín

Etcheverry

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Fran

Fran

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Burruchaga

Etcheverry

Ficovich

Ugo Carabelli



El brujo fue el único en poder romper el hechizo pic.twitter.com/fzBmqrrYec — Tenis Sudamerica (@Tenisudamerica) April 14, 2026

Un paso más en un torneo que ilusiona

Con este resultado, Ugo Carabelli se metió en los octavos de final, donde tendrá un nuevo desafío ante el joven español Rafael Jódar, una de las apariciones más interesantes del circuito.

El triunfo no solo le permite avanzar en el cuadro, sino también ganar confianza en una superficie donde el argentino se siente cómodo y donde suele mostrar su mejor versión.

La gira de polvo de ladrillo empieza a tomar forma… y Ugo Carabelli se mete en la conversación.

Más argentinos en acción en Barcelona

La jornada también tendrá presencia albiceleste con otros tres nombres importantes. Sebastián Báez buscará recuperar terreno cuando enfrente al checo Tomas Machac, en un duelo exigente.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo se medirá ante el estadounidense Brandon Nakashima, mientras que Mariano Navone tendrá una parada brava frente al ruso Andrey Rublev. Argentina dice presente en Barcelona… y quiere seguir avanzando.