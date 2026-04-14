14 de abril de 2026
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Camilo Ugo Carabelli

Camilo Ugo Carabelli sorprendió a Khachanov y avanzó a octavos en Barcelona

El argentino Camilo Ugo Carabelli venció al ruso Khachanov y avanzó a octavos en el ATP 500 de Barcelona con una gran actuación. Mirá lo sucedido.

Camilo Ugo Carabelli dio el golpe en Barcelona al eliminar a un top del ranking mundial.

Camilo Ugo Carabelli dio el golpe en Barcelona al eliminar a un top del ranking mundial.

Por Sitio Andino Deportes

Camilo Ugo Carabelli firmó un triunfazo de alto impacto en el ATP 500 de Barcelona al vencer a Karen Khachanov y meterse en octavos de final. El argentino mostró un nivel sólido, sin fisuras, y confirmó que está para dar pelea en la gira sobre polvo de ladrillo.

Una victoria sólida de Camilo Ugo Carabelli ante un rival de jerarquía

El argentino, ubicado en el puesto 64 del ranking, se impuso por 6-3 y 6-4 en apenas 1 hora y 14 minutos, en un partido donde dominó de principio a fin.

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“Sabía que tenía que ser agresivo y sostener el nivel todo el partido”, dejó entrever el rendimiento del argentino, que no bajó la intensidad en ningún momento.

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Un paso más en un torneo que ilusiona

Con este resultado, Ugo Carabelli se metió en los octavos de final, donde tendrá un nuevo desafío ante el joven español Rafael Jódar, una de las apariciones más interesantes del circuito.

El triunfo no solo le permite avanzar en el cuadro, sino también ganar confianza en una superficie donde el argentino se siente cómodo y donde suele mostrar su mejor versión.

La gira de polvo de ladrillo empieza a tomar forma… y Ugo Carabelli se mete en la conversación.

Más argentinos en acción en Barcelona

La jornada también tendrá presencia albiceleste con otros tres nombres importantes. Sebastián Báez buscará recuperar terreno cuando enfrente al checo Tomas Machac, en un duelo exigente.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo se medirá ante el estadounidense Brandon Nakashima, mientras que Mariano Navone tendrá una parada brava frente al ruso Andrey Rublev. Argentina dice presente en Barcelona… y quiere seguir avanzando.

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