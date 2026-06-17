Robó un poni en San Rafael y lo encontraron cuando era vendido por Facebook

Robo en San Rafael: el ladrón cayó al publicar al equino en Marketplace.

Lo que parecía una simple publicación de venta en Facebook Marketplace terminó siendo la clave para resolver un caso de robo de ganado . Gracias a esa pista, la Policía Rural logró localizar un poni sustraído , recuperar el animal y detener a un hombre en San Rafael.

La investigación avanzó gracias a datos que señalaban que el animal sustraído estaba siendo comercializado mediante publicaciones en Facebook Marketplace . Ese indicio fue determinante para dar luz verde a un operativo en una vivienda ubicada sobre Callejón Iguazú al 1200 , donde efectivos de la Delegación Sur de Policía Rural trabajaron junto a personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) .

, de pelaje overo colorado, sin identificación registral y con marca a fuego.

Durante la intervención, los uniformados hallaron y secuestraron un

La medida fue realizada el lunes por la tarde en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por la Justicia. Según informaron fuentes oficiales, las características del animal coincidían con las denunciadas por el propietario que había reportado el robo.

Como resultado del procedimiento, las autoridades también secuestraron un teléfono celular perteneciente al sospechoso. Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno , el hombre quedó aprehendido mientras continúa la investigación para determinar su grado de participación en el hecho.

En tanto, el poni recuperado fue trasladado a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde permanece bajo resguardo hasta que finalicen las actuaciones correspondientes.

Abigeato en el sur de la provincia de Mendoza

El episodio tuvo lugar a más de un mes de un grave caso de abigeato en General Alvear. A mediados de mayo, un productor ganadero sufrió el robo de animales en la Ruta 18, específicamente en el paraje Soitué y en el hecho quedó implicado un efectivo de de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

Embed - ABIGEATO EN SOITUE: ¿PRISIÓN DOMICILIARIA PARA LOS ACUSADOS?

El uniformado fue detenido junto a otros dos hombres, debido a que el damnificado denunció la existencia de una presunta banda dedicada al abigeato que operaría en distintos puntos de la zona sur mendocina y que, según afirmó, tendría vínculos con efectivos policiales.