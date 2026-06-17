17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Robo

Robó un poni en San Rafael y lo encontraron cuando era vendido por Facebook

El equino era ofrecido para la venta en redes sociales cuando fue detectado por la Policía Rural. La pista permitió esclarecer el hecho y recuperar al animal.

Robo en San Rafael: el ladrón cayó al publicar al equino en Marketplace.

Robo en San Rafael: el ladrón cayó al publicar al equino en Marketplace.

Por Sitio Andino Policiales

Lo que parecía una simple publicación de venta en Facebook Marketplace terminó siendo la clave para resolver un caso de robo de ganado. Gracias a esa pista, la Policía Rural logró localizar un poni sustraído, recuperar el animal y detener a un hombre en San Rafael.

Durante la intervención, los uniformados hallaron y secuestraron un equino macho de raza pony, de pelaje overo colorado, sin identificación registral y con marca a fuego.

Robaron un poni en San Rafael e intentaron venderlo por Facebook Marketplace

La investigación avanzó gracias a datos que señalaban que el animal sustraído estaba siendo comercializado mediante publicaciones en Facebook Marketplace. Ese indicio fue determinante para dar luz verde a un operativo en una vivienda ubicada sobre Callejón Iguazú al 1200, donde efectivos de la Delegación Sur de Policía Rural trabajaron junto a personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID).

La medida fue realizada el lunes por la tarde en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por la Justicia. Según informaron fuentes oficiales, las características del animal coincidían con las denunciadas por el propietario que había reportado el robo.

Como resultado del procedimiento, las autoridades también secuestraron un teléfono celular perteneciente al sospechoso. Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, el hombre quedó aprehendido mientras continúa la investigación para determinar su grado de participación en el hecho.

En tanto, el poni recuperado fue trasladado a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde permanece bajo resguardo hasta que finalicen las actuaciones correspondientes.

Abigeato en el sur de la provincia de Mendoza

El episodio tuvo lugar a más de un mes de un grave caso de abigeato en General Alvear. A mediados de mayo, un productor ganadero sufrió el robo de animales en la Ruta 18, específicamente en el paraje Soitué y en el hecho quedó implicado un efectivo de de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

Embed - ABIGEATO EN SOITUE: ¿PRISIÓN DOMICILIARIA PARA LOS ACUSADOS?

El uniformado fue detenido junto a otros dos hombres, debido a que el damnificado denunció la existencia de una presunta banda dedicada al abigeato que operaría en distintos puntos de la zona sur mendocina y que, según afirmó, tendría vínculos con efectivos policiales.

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