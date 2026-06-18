18 de junio de 2026
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Robo

Nuevo robo en un conocido comercio en plena Ciudad de Mendoza

Un delincuente sustrajo dinero y un celular de un conocido comercio, en plena Ciudad de Mendoza. El negocio ya había sufrido otro robo recientemente.

Otro robo a un comercio en plena Ciudad de Mendoza.&nbsp;

Otro robo a un comercio en plena Ciudad de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

Un nuevo episodio de inseguridad golpeó a un reconocido comercio gastronómico de la Quinta Sección cuando en la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron al local de hamburguesas TBT, ubicado sobre calle Paso de los Andes, en plena Ciudad de Mendoza, y concretaron un robo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.26 y fue advertido luego de que se activara la alarma del comercio. A partir de esa alerta, personal policial fue desplazado hasta el lugar por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Al arribar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso había sido forzada.

Poco después llegó el propietario del local, identificado como M.F. (36), quien verificó el faltante de una caja registradora que contenía dinero en efectivo y un teléfono celular. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Ciudad.

Nuebo robo en TBT de la Quinta Sección

De acuerdo con la información oficial, el relevamiento de las cámaras de seguridad permitió observar a un sujeto ingresando al comercio y apoderándose de los elementos sustraídos. Posteriormente, durante un rastrillaje realizado en las inmediaciones, los policías encontraron la caja registradora dañada, aunque sin el dinero que contenía.

La investigación continúa con la intervención de personal de Policía Científica y de la división Investigaciones, que trabajan para identificar y localizar al autor del hecho.

Este nuevo robo genera preocupación entre los propietarios del comercio, ya que no es la primera vez que son víctimas de la delincuencia.

El pasado 23 de enero, el mismo local sufrió otro ataque cuando un ladrón fue captado por las cámaras de seguridad mientras forzaba el blindex de ingreso y robaba dinero en efectivo del interior del negocio.

Con este nuevo episodio, el caso vuelve a poner en agenda la problemática de la inseguridad en distintos sectores de Mendoza y la reiteración de hechos delictivos contra comercios de la capital provincial.

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