Múltiples allanamientos en Luján de Cuyo por abigeato

Uno de los allanamientos en el marco de la investigación por abigeato.

La Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos en Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo, con el objetivo de desbaratar una organización vinculada al abigeato y al robo de animales en zonas rurales. El procedimiento forma parte del Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado para combatir el delito rural en la provincia.

Los investigadores avanzaron sobre distintos domicilios donde buscaban elementos relacionados con maniobras ilegales vinculadas al robo, faena clandestina y comercialización irregular de carne . El operativo se enmarcó en un trabajo conjunto entre áreas policiales y organismos de control.

Desde el Gobierno de Mendoza destacaron que la lucha contra el abigeato apunta a intervenir en toda la cadena del delito, desde la sustracción de animales hasta los circuitos de venta clandestina. En ese sentido, los procedimientos realizados en Luján de Cuyo buscan afectar la estructura de las organizaciones dedicadas a estas maniobras.

El operativo policial y la investigación por abigeato en Luján de Cuyo

En total fueron 8 los allanamientos desarrollados por efectivos especializados de la Policía de Mendoza en la zona de Ugarteche, donde se concentraron las tareas investigativas para identificar a los integrantes de una presunta organización criminal dedicada al delito rural.

El abigeato, que consiste en el robo de ganado, representa una problemática que afecta a productores rurales y genera pérdidas económicas, además de riesgos vinculados a la faena clandestina y la falta de controles sanitarios. Por ese motivo, las autoridades provinciales implementaron operativos sostenidos en distintos puntos del territorio mendocino.

secuestro carne mal estado

En los últimos procedimientos realizados en la provincia, los equipos de seguridad secuestraron animales, carne y distintos elementos relacionados con actividades ilegales, además de avanzar con medidas judiciales contra personas investigadas por estos delitos.

El despliegue en Ugarteche forma parte de una estrategia que busca cortar cada etapa de las organizaciones dedicadas al abigeato, con controles sobre los establecimientos rurales, rutas y lugares donde podría producirse la comercialización irregular.

La Policía de Mendoza continúa con las investigaciones para determinar el alcance de la organización desarticulada y establecer las responsabilidades de las personas vinculadas al delito.