Luque volvió a declarar en el juicio de Maradona y se desligó de las decisiones médicas durante la internación

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona , el neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. En su declaración aseguró que no tenía injerencia en las decisiones vinculadas a la internación domiciliaria que atravesó el exfutbolista antes de su fallecimiento.

Según informó Noticias Argentinas, el exmédico de cabecera de Maradona prestó testimonio ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , donde volvió a deslindar responsabilidades respecto de la atención clínica del exjugador.

Durante su declaración, Luque sostuvo que en el grupo de WhatsApp denominado "Tigre" , utilizado para coordinar aspectos de la atención médica de Maradona, la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini , y el médico Pedro Di Spagna eran quienes se ocupaban de los aspectos clínicos.

Además, remarcó que, tras la cirugía realizada en la Clínica Olivos, Maradona se encontraba "lúcido" y con la intención de "volver a su casa" para continuar allí su recuperación. "Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé", afirmó el neurocirujano durante la audiencia.

La de este martes fue la novena vez que Luque pidió declarar en el marco del proceso judicial. A diferencia del primer juicio, posteriormente declarado nulo tras el escándalo generado por la realización del documental Justicia Divina, el neurocirujano ha intervenido en reiteradas oportunidades durante el actual debate oral.

resizer_glanacion_com-leopoldo-luque-medico-personal-de-diego-maradona-X4YWTIZGSZHEXLIF2DH2Y6WHJA.jpg La de este martes fue la novena vez que Luque pidió declarar en el marco del proceso judicial.

Duras críticas al testimonio del neurocirujano

Tras la audiencia, una fuente vinculada a la investigación cuestionó con dureza la declaración del médico. "Dijo que desconocía todo, que no sabía nada y que de la parte clínica no entendía porque era neurocirujano", sostuvo.

La misma fuente consideró que la exposición de Luque estuvo cargada de justificaciones y la calificó como "muy poco creíble". "Fueron excusas, una paparruchada. Creo que fueron manotazos de ahogado", concluyó.