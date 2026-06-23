La causa por violencia de género contra Marcelo D'Agostino ya tiene nuevo tribunal tras meses de controversia

La causa que investiga al exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino sumó un nuevo capítulo este martes con la conformación de un nuevo tribunal . Esto se produce luego de una serie de recusaciones, inhibiciones y cuestionamientos que modificaron la integración original del órgano judicial.

Los magistrados designados deberán resolver, además, un aspecto relevante para el avance del expediente: determinar si la conjueza María Jimena González Pina continuará desempeñándose como jueza de garantías o si será apartada del proceso.

Horas después de haber sido designada como jueza de garantías de la causa, la querella representada por la abogada María Elena Quinteros presentó una recusación contra González Pina con el objetivo de apartarla de la investigación. La presentación se produjo luego de que la querella también cuestionara previamente la intervención de las juezas María Cristina Pietrasanta y Eleonora Arenas .

Entre sus argumentos, Quinteros sostuvo que González Pina "se encontraría condicionada a la hora de resolver" debido a que actualmente es postulante a cargos judiciales permanentes. Sin embargo, la conjueza rechazó los planteos y afirmó que no existen elementos objetivos que permitan poner en duda su imparcialidad.

Cómo se desarmó el tribunal original

En un primer momento, el tribunal encargado de analizar las incidencias de la causa estuvo integrado por los jueces Mauricio Juan, María Belén Salido y Eleonora Arenas.

No obstante, el avance del expediente derivó en distintas controversias que modificaron esa composición. En primer lugar, Salido fue recusada por la defensa de D'Agostino bajo el argumento de un supuesto "temor de parcialidad", situación que terminó con su desvinculación del caso.

Posteriormente, la querella solicitó el apartamiento de Eleonora Arenas por dos motivos. El primero fue que González Pina respaldó formalmente ante el Senado provincial la postulación de Arenas para un cargo judicial. El segundo, que la magistrada había intervenido como defensora particular en una causa penal anterior.

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La inhibición de Arenas y el nuevo sorteo

Frente a esos planteos, Eleonora Arenas resolvió inhibirse de continuar interviniendo en el expediente. En su resolución, la magistrada negó mantener cualquier vínculo con D'Agostino que excediera el ámbito estrictamente profesional y recordó que ya había rechazado cuestionamientos de características similares en oportunidades anteriores.

Tras su apartamiento, Mauricio Juan quedó como único integrante del tribunal. Ante esta situación, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) realizó este martes un nuevo sorteo para completar la integración del órgano judicial.

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Como resultado, fueron seleccionados Carmen Magro, integrante del Tribunal Penal Colegiado Primero, y Juan Manuel González Pina. Sin embargo, este último decidió inhibirse debido a su parentesco con la conjueza María Jimena González Pina. Por ese motivo, Federico Fernando Martínez, del Tribunal Penal Colegiado Segundo, fue designado como reemplazante.

De esta manera, el nuevo tribunal quedó conformado y tendrá ahora la responsabilidad de resolver la recusación presentada contra González Pina, una definición que será determinante para el futuro inmediato de la causa contra el exsubsecretario de Justicia.