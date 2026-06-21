21 de junio de 2026
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Marcelo D'Agostino

Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino por violencia de género

La investigación contra Marcelo D'Agostino por delitos de violencia de género atraviesa un escenario complejo.

Marcelo DAgostino es investigado por distintos delitos de violencia de género.

Marcelo D'Agostino es investigado por distintos delitos de violencia de género.

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

La causa que tiene como imputado a Marcelo D’Agostino, ex subsecretario de Justicia de Mendoza, continúa atravesando un complejo escenario judicial a raíz de una serie de recusaciones y apartamientos de magistrados. El expediente, iniciado tras la denuncia de su ex pareja por hechos vinculados a violencia de género y otros delitos, todavía no logra consolidar un juez que pueda avanzar con las resoluciones pendientes.

En las últimas horas se conoció que el juez Juan Manuel Pina González había resultado sorteado para intervenir en la resolución de la recusación presentada contra su hermana, la jueza María Jimena Pina González, quien había sido designada como conjueza para tomar la causa.

Sin embargo, por una cuestión de incompatibilidad familiar, deberá apartarse del expediente y se tendrá que realizar un nuevo sorteo para definir quién analizará el planteo.

La situación se suma a una cadena de movimientos dentro de la causa. Ya son varios los magistrados que quedaron fuera de intervención. En un primer momento, la jueza Belén Salido fue vinculada al expediente pero terminó apartándose. Posteriormente, pasó lo mismo con Eleonora Arenas y también con Diego Lusverti.

Los detalles de la causa contra Marcelo D'Agostino por violencia de género

La disputa judicial continuó cuando otros magistrados debieron intervenir para resolver los planteos. Entre ellos apareció la jueza María Belén Salido, quien también quedó involucrada en una serie de recusaciones dentro del proceso. Su intervención debía ayudar a destrabar la situación, pero nuevos planteos volvieron a demorar el avance del expediente.

D’Agostino está imputado por delitos como coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, en una investigación que generó fuerte impacto dentro del ámbito político y judicial de Mendoza.

Mientras la justicia intenta definir quién quedará a cargo de resolver las recusaciones pendientes, la causa continúa sin un camino procesal definitivo. El próximo paso será un nuevo sorteo que permita designar al magistrado que deberá analizar la situación de la jueza recusada y avanzar con el expediente.

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