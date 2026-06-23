Juicio por Loan Peña: qué se espera de la segunda semana del proceso

Todos miran a los acusados: ¿alguien contará qué pasó con Loan Danilo Peña?

La segunda semana del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará con una fuerte expectativa en Corrientes. El proceso ingresará en una etapa decisiva con el inicio de las declaraciones testimoniales, entre las que se destacan las de María Noguera y José Peña , los padres del pequeño.

Tras una primera semana marcada por demoras y cuestiones procesales , el debate retomará este miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional , donde el tribunal continuará con la lectura de las acusaciones antes de avanzar con la etapa de los testimonios.

La audiencia había quedado suspendida por 72 horas debido a que la nueva defensora de uno de los imputados, Juliana Machado , solicitó tiempo para interiorizarse en el expediente. A esto se suman los inconvenientes registrados durante la presentación de la defensa de Federico Rossi Colombo , uno de los acusados en la causa paralela.

La declaración de los padres de Loan Danilo Peña aparece como uno de los momentos más relevantes de esta instancia judicial. Ambos estaban previstos para testificar durante la semana pasada, pero la reprogramación de las audiencias obligó a postergar sus exposiciones ante el tribunal.

En total, el proceso reúne a 17 imputados: siete pertenecen a la causa principal vinculada a la desaparición del niño y diez a una investigación paralela por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío de la pesquisa.

José Peña y María Noguera, padres de Loan Danilo Peña Entre las declaraciones de los testigos, las de María Noguera y José Peña podría ser la más movilizante.

Uno de los puntos que concentra la atención de las partes es la posibilidad de que alguno de los acusados solicite declarar durante las indagatorias.

Durante las primeras audiencias, varios de los imputados se mostraron inquietos y con intención de intervenir, aunque finalmente optaron por no brindar su versión de los hechos. Por ello, existe expectativa respecto de si alguno decidirá explicar qué ocurrió con Loan o si mantendrán la estrategia de guardar silencio.

La situación de Federico Rossi Colombo

Entre los imputados se encuentra Federico Rossi Colombo, psicólogo vinculado a la Fundación Lucio Dupuy e investigado por presuntas maniobras de encubrimiento.

Tras no asistir de forma presencial a la audiencia de apertura, Rossi se sumó vía Zoom luego del primer cuarto intermedio. Así las cosas, el tribunal pidió su detención y le negó el plazo de 72 horas solicitado por el flamante abogado del acusado, quien explicó que requería ese tiempo para interiorizarse en la causa. ¿El motivo de la negativa? Rossi estaba debidamente notificado desde el pasado 10 de abril.

federico rossi colombo

En el expediente, el psicólogo figura como perito y como el profesional que asistió a menores alojados en el hotel Despertar del Iberá durante parte de la investigación.

Posibles planteos de las defensas

En paralelo al desarrollo de las testimoniales, las distintas defensas podrían presentar cuestionamientos sobre procedimientos realizados durante la etapa de instrucción.

Estos planteos buscan impugnar determinadas pruebas por supuestas irregularidades. Si alguno prospera, podría modificar el escenario del juicio, afectar parte de la acusación o redefinir el conjunto de evidencias que analizará el tribunal.

La causa es juzgada por los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, quienes deberán evaluar una extensa cantidad de pruebas y testimonios.

Quiénes son los acusados en el caso Loan Danilo Peña

En la causa principal serán juzgados siete acusados señalados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña:

Laudelina Peña , tía del niño.

, tía del niño. Antonio Bernardino Benítez , esposo de Laudelina.

, esposo de Laudelina. Walter Maciel , excomisario de 9 de Julio.

, excomisario de 9 de Julio. María Victoria Caillava , exfuncionaria municipal.

, exfuncionaria municipal. Carlos Pérez , excapitán de la Armada.

, excapitán de la Armada. Mónica del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava. El matrimonio de imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava, durante el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Foto: Gentileza N9 de Resistencia

A ellos se suman otros diez imputados que enfrentarán un juicio paralelo por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación: