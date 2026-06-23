Hundimiento del ARA San Juan: solicitan penas de hasta cinco años para cuatro acusados

La causa judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan , una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina , ingresó en su etapa decisiva. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales.

La tragedia ocurrió el 15 de noviembre de 2017 , cuando el submarino desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo . Entre las víctimas se encontraban dos mendocinos: Hernán Rodríguez , oriundo de General Alvear, y Fernando Santilli , de Palmira, San Martín.

Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán, Lucas Colla y María Andrea Garmendia , integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitaron las siguientes condenas:

Además de las penas de cárcel, la fiscalía requirió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos , junto con las costas del proceso.

Según la acusación, los cuatro imputados son responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

“El resultado era predecible”, remarcaron los fiscales al reconstruir la cadena de decisiones que antecedió a la tragedia.

La acusación sostiene que el ARA San Juan navegó durante sus últimas misiones en condiciones técnico-operativas deficientes, situación que era conocida por los altos mandos involucrados. De acuerdo con el fiscal Gastón Pruzán, no se habían cumplido los ciclos de mantenimiento correctivo previstos por la normativa ni se habían atendido adecuadamente los informes técnicos que advertían sobre distintos problemas de funcionamiento.

ara san juan submarino - 373696 El juicio por el hundimiento del ARA San Juan entra en la recta final.

Para la fiscalía, los acusados permitieron que el submarino continuara operando pese a los riesgos detectados. En ese sentido, señalaron que cada uno de ellos, mediante acciones u omisiones, contribuyó a elevar el nivel de peligro al que fue expuesta la tripulación.

Uno de los puntos destacados durante la acusación fue la postergación de una inspección de seguridad que debía realizarse antes del hundimiento. Según expusieron los fiscales, la revisión fue aplazada para diciembre de 2017 porque se priorizó la continuidad de las operaciones navales.

El juicio, iniciado el 3 de marzo de 2026, permitió reconstruir el historial técnico del ARA San Juan desde su ingreso a la denominada reparación de media vida, iniciada en 2007 y concluida en 2015. Durante las audiencias se incorporaron informes y testimonios que dieron cuenta de desperfectos registrados por distintos comandantes de la embarcación en los años previos al hundimiento.

Tras los alegatos de la fiscalía, será el turno de las querellas que representan a los familiares de las víctimas y posteriormente expondrán las defensas de los acusados.

El reclamo de las familias mendocinas

El hundimiento del ARA San Juan es un recuerdo del dolor para dos familias mendocinas. Entre las víctimas, se cuentan Fernando Santilli, oriundo de San Martín, y Hernán Rodríguez, de San Rafael.

El Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, de 35 años, nació el 5 de enero de 1983 y era oriundo de Palmira, San Martín. A los 18 años ingresó a la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo, pero su deseo de integrar la Armada lo llevó a mudarse a Mar del Plata para formarse como submarinista, función que ejercía desde hacía siete años. Estaba casado con Jésica Gopar y era padre de Stefano.

hernan rodriguez mendocino en el submarino san juan Hernán Rodríguez, una de las víctimas mendocinas del hundimiento del ARA San Juan.

El Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez, nacido en General Alvear el 22 de febrero de 1974, vivía en el distrito de Real del Padre, en San Rafael, y realizó sus primeros estudios en la Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios Correas”. Entre 1993 y 1996 cursó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires. También estaba casado, con Marcela Moyano, y era padre de un joven de 26 años. En 2001 integró la tripulación de la Fragata Libertad y más tarde se desempeñó como jefe de máquinas del ARA San Juan.

“Queremos saber cómo fue y por qué se hundió el ARA San Juan, creemos que es lo justo como familiares. Para comenzar, el jefe de tierra responsable ya debería estar preso", expresó Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, en una entrevista concedida tiempo atrás a Radio Andina.

Fernando Santilli - 323535 Fernándo Santilli, víctima de la tragedia del ARA San Juan, junto a su hijo, Gentileza

Desde hace años, los familiares sostienen que la responsabilidad y negligencia es de los altos mandos. “[El submarino] llevaba 45 meses sin ir al taller. Ahí, el responsable es el ex ministro de Defensa y de ahí, para abajo, la cadena de mando: por qué lo dejaron navegar igual. El submarino estaba en condiciones para navegar a cierta profundidad, cerca de la costa y con la patrulla de mar pero no estaba para navegar como lo hizo, entonces, por qué se permitió”, expresó.

Y concluyó: “Esas cuestiones se tienen que explicar y alguien tiene que hacerse responsable, se perdieron 44 vidas y nadie está preso. Nos causa mucho dolor como familiares".