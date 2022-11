ARA San Juan: "Se perdieron 44 vidas y nadie está preso"

En diálogo con “Nada Simple” (Radio Andina FM 90.1) , Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los submarinistas del ARA San Juan contó cómo sigue la causa a 5 años del hundimiento. En primer lugar, resaltó que no hay avances y que los familiares siguen esperando que se haga Justicia, sobre todo, saber qué ocurrió con el submarino y por qué.

“Lamentablemente, está todo trabado, la última movida fue en octubre del 2020 cuando hubo una reunión con todas las partes e hicieron un pedido de remoción para la jueza federal, Marta Yáñez pero, a pesar de la causa, decidieron no hacerlo. Sí le ordenaron tres puntos: que citara al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante Marcelo Srur", comenzó a explicar Rodríguez.