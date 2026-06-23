23 de junio de 2026
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Planes de ahorro en Mendoza: la Corte tomó una importante decisión

La Suprema Corte de Justicia tomó una decisión en el marco del juicio por los planes de ahorro en la Provincia de Mendoza.

El juicio por planes de ahorro no tiene fin.

El juicio por planes de ahorro no tiene fin.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio un nuevo giro en la causa que enfrenta a miles de damnificados por planes de ahorro contra empresas automotrices y aceptó el recurso de apelación presentado por los ahorristas contra una resolución de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil que había generado preocupación entre los consumidores.

Ante esta situación, los representantes de los ahorristas recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para intentar revertir la decisión. Ahora, el máximo tribunal provincial resolvió admitir el recurso y avanzar con el análisis del planteo presentado.

Novedades en el juicio por planes de ahorro en la Provincia de Mendoza

Como parte del trámite judicial, la Corte corrió traslado a las empresas involucradas para que presenten su respuesta. Esto significa que las compañías tendrán un plazo para defender su postura antes de que los jueces analicen el fondo del reclamo y definan los próximos pasos de la causa.

La decisión tuvo un efecto inmediato: la ejecución del fallo de la Cámara Segunda de Apelaciones quedó suspendida durante, al menos, 15 días, período en el que deberá avanzar la instancia de respuesta de las empresas y posteriormente la evaluación de la Corte.

El conflicto se originó por los reclamos de usuarios de planes de ahorro que cuestionan los incrementos en las cuotas y las condiciones aplicadas por las compañías. Los damnificados sostienen que los aumentos impactaron de manera significativa en sus economías y buscan que la Justicia revise los criterios utilizados para determinar los valores de las cuotas.

Con esta intervención, la Suprema Corte de Mendoza abrió una nueva etapa en un juicio que mantiene en alerta a numerosos ahorristas de la Provincia de Mendoza y que podría establecer un precedente para otros casos similares.

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