Bajan los robos en Mendoza aunque la provincia mantiene una alta tasa delictiva

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los mendocinos y un desafío permanente para las autoridades. Sin embargo, los últimos datos oficiales reflejan una tendencia favorable en algunos de los delitos que más impactan en la vida cotidiana de la población, como los robos que se producen a diario en distintos localidades de Mendoza .

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) , durante 2025 se registró una disminución en los robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad en comparación con el año anterior.

El SNIC recopila información proveniente de las fuerzas policiales provinciales, federales y de distintos organismos oficiales encargados de recibir denuncias en todo el territorio nacional. Esto, permite elaborar un panorama general sobre la evolución del delito en cada jurisdicción.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los mendocinos y un desafío permanente para las autoridades.

Caída de casi el 14% en los robos y hurtos

Según el informe oficial, Mendoza registró 26.989 robos y tentativas de robo durante 2025, frente a los 31.250 casos contabilizados en 2024. La comparación interanual refleja una disminución del 13,9%, una de las bajas más significativas en los delitos contra la propiedad registradas en la provincia durante los últimos años.

En términos específicos, el informe detalla que los robos consumados pasaron de 31.236 hechos en 2024 a 26.973 en 2025, consolidando la tendencia descendente

La reducción de los delitos también se observó en los casos de hurto y tentativa de hurto. Durante 2024 se denunciaron 20.936 hechos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 18.633 casos, lo que representa una baja cercana al 11%.

Los datos muestran que la disminución no se limitó exclusivamente a los robos, sino que alcanzó a otros delitos patrimoniales que históricamente tienen una alta incidencia en las estadísticas provinciales.

Menos robos agravados por lesiones o muerte

Otro de los indicadores relevados por el SNIC corresponde a los robos agravados por lesiones o con resultado de muerte, considerados entre los delitos de mayor gravedad.

cuchillo apuñalar puñalada ataque agresión riña pelea punta robo ladrón delincuente asalto Los datos muestran que la disminución no se limitó exclusivamente a los robos. Foto: Web.

En este apartado, Mendoza registró 21 casos durante 2024, mientras que en 2025 la cifra descendió a 15 hechos, es decir, seis casos menos que el año anterior. Aunque se trata de números considerablemente menores respecto de otros delitos, su impacto social suele ser elevado debido a la violencia asociada a estos episodios.

A pesar de la baja registrada durante 2025, Mendoza continúa ubicándose entre las jurisdicciones con mayores niveles de robos del país. Con 26.989 hechos denunciados, la provincia se posicionó como la tercera con mayor tasa de robos de Argentina, únicamente por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Este dato refleja que, si bien las estadísticas muestran una mejora, la problemática de la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones para la población

El Gobierno destaca mejoras en los indicadores de seguridad

Durante la apertura de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa del pasado 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo destacó diversos indicadores vinculados a la reducción del delito en Mendoza. Según detalló el mandatario, los robos agravados con arma de fuego disminuyeron un 19,3%, mientras que los eventos registrados por el sistema de emergencias 911 vinculados a asaltos a mano armada cayeron un 26,7%.

Además, sostuvo que los hurtos y robos simples registraron una baja del 27% respecto de 2024, alcanzando niveles comparables a los observados durante los años de pandemia.

Otro de los indicadores destacados por el Ejecutivo provincial fue la reducción en los robos de vehículos. De acuerdo con los datos oficiales, la tasa de pedidos de secuestro de automóviles cayó un 19,8%, incluso en un contexto marcado por un incremento en los patentamientos.

Cornejo también resaltó el fortalecimiento de las estrategias de prevención e investigación mediante el uso de tecnología. Según informó, el Ministerio de Seguridad duplicó la cantidad de operativos y megaoperativos en comparación con 2024 y actualmente realiza un promedio de 22 allanamientos diarios.

A ello se suma el funcionamiento del sistema de emergencias 911, que recibe alrededor de 5.000 llamadas por día, además del uso de herramientas de geolocalización y videovigilancia para la identificación de sospechosos y la captura de prófugos.

Las autoridades señalaron que uno de cada cuatro aprehendidos es detectado mediante cámaras de seguridad, mientras que las más de 100 millones de lecturas de patentes realizadas por el sistema provincial permitieron recuperar vehículos robados y fortalecer las investigaciones criminales.