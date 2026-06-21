Tres detenidos y cuatro armas secuestradas tras una investigación por amenazas en Maipú

Una investigación de la Policía de Mendoza permitió esclarecer un caso de amenazas agravadas con armas de fuego en el departamento de Maipú . Como resultado de las medidas judiciales dispuestas en el marco de la causa, quedaron detenidas tres personas y se secuestró un importante arsenal compuesto por cuatro armas y municiones.

La pesquisa fue desarrollada por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Maipú , dependiente de la Dirección General de Investigaciones, a partir de una denuncia radicada en la Oficina Fiscal de Maipú.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados en el hecho denunciado y establecer los domicilios que estarían vinculados con la causa.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó la realización de allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre calle Pellegrini, en Maipú. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la UID con intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.

Durante los operativos, los investigadores aprehendieron a tres personas, entre ellas dos señaladas como presuntos autores de las amenazas investigadas. Además, se logró el secuestro de un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, una escopeta de doble caño, una carabina calibre 22 y un total de 429 cartuchos de distintos calibres.

Avanza el esclarecimiento de la causa

Desde la fuerza destacaron que el operativo permitió incorporar nuevos elementos de interés para la investigación y avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado. Asimismo, el procedimiento posibilitó retirar de circulación el armamento secuestrado, que quedó a disposición de la Justicia junto con las personas aprehendidas.

La causa continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados.