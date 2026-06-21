21 de junio de 2026
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Sitio Andino
Detención

Tres detenidos y cuatro armas secuestradas tras una investigación por amenazas en Maipú

La Policía de Mendoza realizó allanamientos en dos viviendas de calle Pellegrini en Maipú y logró la aprehensión de tres personas.

Los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados en el hecho.

Los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados en el hecho.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Una investigación de la Policía de Mendoza permitió esclarecer un caso de amenazas agravadas con armas de fuego en el departamento de Maipú. Como resultado de las medidas judiciales dispuestas en el marco de la causa, quedaron detenidas tres personas y se secuestró un importante arsenal compuesto por cuatro armas y municiones.

La pesquisa fue desarrollada por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Maipú, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, a partir de una denuncia radicada en la Oficina Fiscal de Maipú.

Los detalles de la investigación y los allanamientos en Maipú

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados en el hecho denunciado y establecer los domicilios que estarían vinculados con la causa.

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Personal policial secuestró un importante arsenal compuesto por cuatro armas y municiones.

Personal policial secuestró un importante arsenal compuesto por cuatro armas y municiones.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó la realización de allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre calle Pellegrini, en Maipú. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la UID con intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.

Durante los operativos, los investigadores aprehendieron a tres personas, entre ellas dos señaladas como presuntos autores de las amenazas investigadas. Además, se logró el secuestro de un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, una escopeta de doble caño, una carabina calibre 22 y un total de 429 cartuchos de distintos calibres.

Avanza el esclarecimiento de la causa

Desde la fuerza destacaron que el operativo permitió incorporar nuevos elementos de interés para la investigación y avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado. Asimismo, el procedimiento posibilitó retirar de circulación el armamento secuestrado, que quedó a disposición de la Justicia junto con las personas aprehendidas.

La causa continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados.

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