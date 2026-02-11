11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 11 de febrero.

Paso Pehuenche

Paso Pehuenche

Gentileza
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 15 de enero de 2026.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 15 de enero de 2026.

Crédito: Gentileza Escuadrón 29 Malargüe GNA

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 15 de enero de 2026.
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de febrero de 2026
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 9 de febrero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 8 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026

El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
Cifras

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente