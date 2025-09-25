Patrona del departamento

Maipú celebró a Nuestra Señora de la Merced con procesión y desfile multitudinario

Procesión, coronación y desfile escolar marcaron la jornada de las Fiestas Patronales en Maipú. Matías Stevanato destacó la tradición y la unión comunitaria.

Fiestas Patronales en Maipú 2025: miles de fieles honraron a la Virgen de la Merced

Prensa Maipú Municipio.
Por Sitio Andino Departamentales

La comunidad de Maipú vivió con fervor una nueva edición de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced, que este 2025 volvieron a reunir a miles de fieles y vecinos en torno a la fe y la tradición.

El acto central se desarrolló en la mañana del miércoles 24 de septiembre sobre calle Ozamis, donde se llevó a cabo un desfile cívico-militar-escolar que contó con la participación de 113 escuelas, 500 organizaciones sociales, culturales y deportivas, y cerca de mil efectivos de fuerzas armadas y de seguridad.

Procesión y coronación de la Patrona de Maipú

Previo a esta jornada, los maipucinos habían acompañado la tradicional procesión de antorchas y la serenata a la Virgen, que marcaron el inicio de las celebraciones. Uno de los momentos más emotivos fue la procesión de la Virgen de la Merced por las calles del departamento y la posterior coronación de su imagen, que desató aplausos y gestos de devoción en los presentes.

Desfile Maipú 3
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, y su par de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, en las Fiestas Patronales de Maipú.

El intendente Matías Stevanato expresó: “Hoy nos reunimos como comunidad para honrar nuestras raíces y celebrar con fe y alegría a Nuestra Señora de la Merced. Estos encuentros son el reflejo de lo que somos: un pueblo unido, que mantiene vivas sus tradiciones y que, mirando al futuro, encuentra en su historia y en su espiritualidad la fuerza para seguir creciendo juntos”.

Además, agregó: “Las fiestas patronales son un abrazo entre generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo la misma fe y la misma esperanza. Esa unión nos recuerda que Maipú no solo crece en obras y proyectos, sino también en valores, en solidaridad y en el amor por nuestra tierra”.

Desfile Maipú 1
Miles de fieles y vecinos se movilizaron por las fiestas patronales de Maipú.

Las festividades no solo reafirmaron la fe de los vecinos, sino también el compromiso con los valores de trabajo, responsabilidad y solidaridad que caracterizan a la comunidad maipucina.

Los festejos continuarán con la Semana del Estudiante en la Plaza Departamental 12 de Febrero, donde las promociones escolares presentarán los tradicionales kioscos, una iniciativa que cumple 40 años. Las actividades se extenderán hasta el domingo 28 de septiembre.

Por Sitio Andino Policiales