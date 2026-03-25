25 de marzo de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Un camión volcó en el Acceso Sur de Godoy Cruz. El accidente vial provoca complicaciones en el tránsito.

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial en el Acceso Sur, a la altura del cruce con Rodríguez Peña, en Godoy Cruz, causa complicaciones en el tránsito en la mañana de este miércoles, en tanto que, según las primeras informaciones, el conductor del transporte sufrió heridas de consideración, según confirmaron fuentes policiales.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 8 sobre el empalme del Carril Rodríguez Peña y Acceso Sur, en Godoy Cruz. En ese lugar personal de Tránsito Municipal está trabajando para realizar las pericias de rigor y, también, para organizar el tránsito en la zona.

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Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en la mano hacia el norte, a metros de la bajada para empalmar el carril Rodríguez Peña.

Se cree que el conductor del transporte de cargas, por alguna razón, perdió el dominio del rodado y volcó, sufriendo golpes en varias partes del cuerpo.

En la escena del accidente vial trabajan bomberos voluntarios de Godoy Cruz, personal de Tránsito Municipal y efectivos de la jurisdicción.

Noticia en desarrollo.

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