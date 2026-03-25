Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Un grave accidente vial en el Acceso Sur, a la altura del cruce con Rodríguez Peña, en Godoy Cruz, causa complicaciones en el tránsito en la mañana de este miércoles, en tanto que, según las primeras informaciones, el conductor del transporte sufrió heridas de consideración, según confirmaron fuentes policiales.
El accidente vial ocurrió minutos antes de las 8 sobre el empalme del Carril Rodríguez Peña y Acceso Sur, en Godoy Cruz. En ese lugar personal de Tránsito Municipal está trabajando para realizar las pericias de rigor y, también, para organizar el tránsito en la zona.