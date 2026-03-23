El acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur regirá provisionalmente desde mayo: qué implica.

La Comisión Europea confirmó este lunes que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigencia de manera provisional el próximo 1° de mayo , mientras continúa la investigación sobre su validez, objetada por países que se oponen al pacto.

La medida fue anunciada a través de un comunicado, al tiempo que la confirmó el canciller, Pablo Quirno , a Noticias Argentinas. El funcionario destacó que “ Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”.

Esto permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea. Este mecanismo se centrará en el pilar comercial, el cual es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias de Bruselas, y afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas .

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La Comisión decidió avanzar de esta forma mientras la justicia europea define el pedido de investigación sobre la validez del acuerdo que interpusieron los países que se oponen al pacto.

Los países del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto. Esta modalidad permite que las empresas operen bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación de los componentes de diálogo político y cooperación en los estados miembros de la UE.

Qué dice el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la eliminación progresiva de aranceles, organizada a través de distintas canastas de desgravación. En términos simples, el “año 0” comienza el día posterior a la entrada en vigencia del acuerdo y se extiende hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Cuando un producto figura en canasta 0, significa que el arancel se elimina completamente desde el inicio del acuerdo. En otros casos, la reducción es gradual, a lo largo de varios años.

Impacto del acuerdo en la provincia de Mendoza

El vino mendocino, principal producto de exportación a la Unión Europea, no tendrá una quita inmediata, pero sí una reducción progresiva muy significativa. Actualmente, los vinos pagan aranceles que rondan los 9,9 a 13,1 euros por hectolitro, según el tipo y la presentación. De acuerdo con el esquema negociado, en el año 0 se elimina cerca del 20% del arancel vigente, y luego se aplican rebajas anuales sucesivas hasta llegar a arancel cero en el quinto año de vigencia del acuerdo.

Vino Copa

Esto implica que, una vez completado el proceso, el vino mendocino ingresará al mercado europeo sin pagar aranceles, mejorando su competitividad en góndola frente a otros países productores. Como contrapartida, los vinos europeos contarán con un periodo de desgravación a cero en el Mercosur de ocho años.

Otros productos centrales de la matriz exportadora mendocina también aparecen bien posicionados dentro del acuerdo. El ajo, uno de los emblemas productivos de la provincia, amplía su cupo de exportación libre de aranceles, que se suma al cupo ya existente. Al ser Mendoza el principal exportador argentino, gran parte de ese beneficio quedaría en manos de productores locales.

El aceite de oliva, las nueces, los pistachos y otras frutas secas también ingresan dentro del esquema de desgravación, con reducciones graduales que apuntan a mejorar precios y volúmenes de exportación en el mediano plazo. En el caso de la ciruela seca, muy demandadas en el mundo y que tiene su desarrollo central en San Rafael y —en menor medida— en General Alvear, la reducción también será paulatina, pasando del gravamen del 9,6% actual, al 8,22% en el primer año, y así gradualmente hasta alcanzar el 0% en el cuarto año de entrada en vigencia del tratado.