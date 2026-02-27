27 de febrero de 2026
{}
ACUERDO

La Unión Europea pone en marcha el acuerdo con el Mercosur, en medio de objeciones internas

El acuerdo comenzó a aplicarse de forma provisoria en la Unión Europea, mientras Francia mantiene su rechazo. Qué dijeron Macron y la titular de la Comisión.

La Comisión Europea activó la parte comercial del acuerdo

La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, anunció que entró en vigor de manera provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur.

ursula von der leyen ue
La presidenta de la comisión Europea sostuvo que el acuerdo es provisional.

“La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional”, señaló la funcionaria, y aclaró que, de acuerdo con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo otorgue su consentimiento.

Von der Leyen recordó además que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión a aplicar provisionalmente el acuerdo una vez producida la primera ratificación por parte de un país del Mercosur, condición que ya se encuentra cumplida.

Un acuerdo histórico con impacto económico regional

La titular de la Comisión Europea aseguró que el organismo “seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente” en la implementación del acuerdo.

El tratado, negociado durante más de 25 años, apunta a crear un mercado integrado de unos 720 millones de personas, con impacto directo en el comercio, las inversiones y las exportaciones entre ambos bloques.

En ese sentido, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, celebró la decisión a través de la red social X. “Bien por Von der Leyen, que ha decidido la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur. Es un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia”, expresó.

Senado acuerdo mercosur unión europea
El Senado argentino aprobó el acuerdo con la UE.

Francia mantiene su rechazo al acuerdo con el Mercosur

Pese al respaldo mayoritario dentro de la Unión Europea, Francia continúa firme en su oposición al acuerdo. El presidente Emmanuel Macron calificó la decisión de la Comisión Europea como “una mala sorpresa” y “una mala manera” de avanzar, especialmente mientras se espera el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Macron sostuvo que la Comisión “ha hecho una elección unilateral” al aplicar provisionalmente el acuerdo sin una votación previa del Parlamento Europeo, asumiendo -según sus palabras- “una responsabilidad muy pesada”.

El mandatario francés agregó que la medida genera una carga adicional para el sector agrícola y refuerza la incertidumbre entre los productores, de acuerdo con un reporte del sitio RFI.

