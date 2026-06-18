Caen los nacimientos, pero se abre una oportunidad educativa en los jardínes de Mendoza

Mientras un reciente informe de Argentinos por la Educación sostiene que la caída de la natalidad podría permitir que Argentina alcance una cobertura cercana al 100% en jardínes para 2027 sin necesidad de construir nuevas salas, en Mendoza aseguran que ese proceso ya está generando cambios concretos en el sistema educativo.

La provincia no solo afirma tener universalizadas las salas de 4 y 5 años, sino que además avanza con una fuerte expansión de la sala de 3 años , aprovechando la disminución de nacimientos para ampliar la oferta educativa y mejorar los servicios existentes.

"Nosotros hace dos años empezamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de esta baja de natalidad para prestar mayores y mejores servicios con todo el personal y la parte edilicia que quedaba ociosa", explicó a Sitio Andino la coordinadora general de Políticas Educativas de la Dirección General de Escuelas ( DGE ), Adriana Yenarópulos .

La caída de la natalidad cambia el escenario educativo

Según el informe que cuenta con la autoría de Sebastián Kiguel, de la Universidad de Illinois, y María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación; la población de niños de entre 3 y 5 años en Argentina cayó un 31% entre 2016 y 2025 y continuará disminuyendo en los próximos años. Bajo el supuesto de mantener la infraestructura actual, la cobertura potencial del nivel inicial podría alcanzar el 98% a nivel nacional en 2027.

Gráfico 1. Tasa neta de escolarización en el nivel inicial. En porcentaje. Por provincia y sala. Año 2025. Gráfico 1. Tasa neta de escolarización en el nivel inicial. En porcentaje. Por provincia y sala. Año 2025. Fuente: Argentinos por la Educación.

En el caso de Mendoza, el estudio proyecta que la cobertura pasaría del 76% registrado en 2024 al 94% en 2027. Sin embargo, Yenarópulos señaló que el relevamiento no contempla toda la realidad provincial porque excluye a los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y otros espacios de cuidado que funcionan fuera de la órbita formal del sistema educativo nacional.

"El informe no habla de las salas de los CEPI, donde nosotros tenemos muchísimos chicos, más de 8.000. Son jardines maternales que funcionan junto a municipios y organizaciones intermedias. Es una cifra muy importante para Mendoza", remarcó.

Salas de 4 y 5 años con cobertura plena

En este sentido, desde la DGE sostienen que la situación actual de Mendoza es incluso mejor que la reflejada en el informe. “La sala de 5 años está cubierta al 100%, hoy en día, la sala de 4 también está al 100%. Tenemos la universalización total", afirmó la funcionaria.

Para este logro, la estrategia provincial se enfocó en aprovechar la reducción de nacimientos para reorganizar recursos ya existentes. Datos oficiales indican que en la última década se registró una caída cercana al 50% en la tasa de natalidad y se proyecta que para 2028, de acuerdo con Yenarópulos, ingrese un 13% menos de niños al sistema educativo respecto de los niveles actuales.

"Es muchísimo. Nos da una gran oportunidad para utilizar mejor los recursos que ya tenemos", señaló la funcionaria.

Más de 280 nuevas salas de 3 años en escuelas públicas

Uno de los principales efectos de esta reorganización fue la apertura de nuevas propuestas para niños de 3 años. La funcionaria destacó que muchas escuelas contaban con espacios disponibles y docentes sin matrícula suficiente debido al descenso demográfico. Como respuesta, la provincia avanzó con la creación de nuevas salas.

Otro de los aspectos que destacó la coordinadora fue el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Según explicó, históricamente muchos jardines privados no ofrecían salas de 3 años, pero la disminución de nacimientos también los impulsó a ampliar su propuesta educativa. "Los jardines privados han abierto 140 salas de 3 en estos dos años. Es un montón", valoró.

Algunos datos destacados de Mendoza:

Más de 280 salas de 3 años fueron abiertas en escuelas públicas durante los últimos dos años.

fueron abiertas en escuelas públicas durante los últimos dos años. Los CEPI albergan más de 8.000 niños .

. Los jardines privados incorporaron 140 nuevas salas de 3 años . Esas salas privadas reúnen actualmente a casi 2.000 niños .

. Esas salas privadas reúnen actualmente a . La provincia estima que existen alrededor de 19.700 niños en edad de asistir sala de 3 años. Actualmente hay aproximadamente 15.000 niños identificados e institucionalizados, lo que representa una cobertura cercana al 75%.

Además, la provincia trabaja en la regularización de los jardines maternales privados a partir de una nueva normativa que permitirá incorporarlos formalmente al sistema educativo provincial y construir un registro único. El objetivo es identificar con precisión a todos los niños que ya asisten a instituciones de primera infancia y avanzar hacia una cobertura plena.

"Queremos tener a todos los niños nominalizados y registrados. El objetivo es llegar a la universalización de la sala de 3 años", explicó.

Un desafío inédito para primaria y secundaria

La caída de la natalidad ya comenzó a sentirse también en los niveles siguientes. Yenarópulos reconoció que la diferencia entre las cohortes más numerosas y las actuales ya es visible en los primeros años de la escuela primaria.

"Es algo que no ha pasado nunca, es inédito. Ya estamos viendo muchísima diferencia entre primero y segundo grado respecto de séptimo", indicó.

image Tasa de cobertura actual y proyectada en jardines de infantes (salas de 3 a 5 años). En porcentaje. Por provincia. Años 2015, 2024 y 2027. Fuente: Argentinos por la Educación.

Frente a este escenario, la provincia analiza experiencias de otras jurisdicciones para redefinir la organización escolar de los próximos años. Lejos de pensar en una reducción del sistema, la apuesta oficial es utilizar los recursos disponibles para mejorar la calidad educativa.

"La idea no es que quede nadie fuera del sistema. Por el contrario, queremos reconvertir la educación, llevar toda la primaria al turno mañana y avanzar hacia la jornada extendida", anticipó.

La funcionaria aseguró que el objetivo es aprovechar la infraestructura y el personal disponible para ampliar las oportunidades de aprendizaje mediante propuestas deportivas, artísticas y culturales. "Queremos reutilizar los recursos que tenemos sin achicar la educación. La idea es mejorar la calidad y la cantidad de prestaciones que reciben los estudiantes", concluyó.